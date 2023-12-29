Какие машины россияне чаще всего покупают по параллельному импорту

Россияне в 2023 году чаще всего покупали из-за рубежа кроссоверы Hyundai и Kia

29 декабря 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Корейские и немецкие автомобили россияне заказывали чаще всего Фото: Илья Московец © URA.RU Чаще всего по параллельному импорту в Россию в уходящем 2023 году заказывали корейские и немецкие автомобили. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «В [2023] году покупатели (из РФ — прим. URA.RU) чаще всего выбирали для ввоза автомобили Hyundai Tucson и Kia Sportage. <…> В списке популярных <…> есть и немецкий премиум. Например, Audi A5 и A6, BMW 5 Series», — поделился с «Газета.Ru» Дмитрий Рогов. Кроссоверы из Южной Кореи обошлись новым владельцам по цене около 2,5 миллионов рублей. А вот немецкие премиум автомобили дороже, начиная от 3,3 миллионов рублей. Эксперт надеется, что стабилизация курса рубля и новые законы дадут возможность и дальше пользоваться возможностью ввоза автомобилей по параллельному импорту. В то же время 2023 год показал, что рынок смещается в сторону китайских автомобилей, отметил Рогов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в середине декабря заявил, что в следующем году в России будет продлен механизм параллельного импорта. По данному вопросу в правительстве идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры.

Чаще всего по параллельному импорту в Россию в уходящем 2023 году заказывали корейские и немецкие автомобили. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «В [2023] году покупатели (из РФ — прим. URA.RU) чаще всего выбирали для ввоза автомобили Hyundai Tucson и Kia Sportage. <…> В списке популярных <…> есть и немецкий премиум. Например, Audi A5 и A6, BMW 5 Series», — поделился с «Газета.Ru» Дмитрий Рогов. Кроссоверы из Южной Кореи обошлись новым владельцам по цене около 2,5 миллионов рублей. А вот немецкие премиум автомобили дороже, начиная от 3,3 миллионов рублей. Эксперт надеется, что стабилизация курса рубля и новые законы дадут возможность и дальше пользоваться возможностью ввоза автомобилей по параллельному импорту. В то же время 2023 год показал, что рынок смещается в сторону китайских автомобилей, отметил Рогов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в середине декабря заявил, что в следующем году в России будет продлен механизм параллельного импорта. По данному вопросу в правительстве идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры.