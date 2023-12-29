Какие машины россияне чаще всего покупают по параллельному импорту

Россияне в 2023 году чаще всего покупали из-за рубежа кроссоверы Hyundai и Kia
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Корейские и немецкие автомобили россияне заказывали чаще всего Фото:

Чаще всего по параллельному импорту в Россию в уходящем 2023 году заказывали корейские и немецкие автомобили. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«В [2023] году покупатели (из РФ — прим. URA.RU) чаще всего выбирали для ввоза автомобили Hyundai Tucson и Kia Sportage. <…> В списке популярных <…> есть и немецкий премиум. Например, Audi A5 и A6, BMW 5 Series», — поделился с «Газета.Ru» Дмитрий Рогов. Кроссоверы из Южной Кореи обошлись новым владельцам по цене около 2,5 миллионов рублей. А вот немецкие премиум автомобили дороже, начиная от 3,3 миллионов рублей.

Эксперт надеется, что стабилизация курса рубля и новые законы дадут возможность и дальше пользоваться возможностью ввоза автомобилей по параллельному импорту. В то же время 2023 год показал, что рынок смещается в сторону китайских автомобилей, отметил Рогов.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в середине декабря заявил, что в следующем году в России будет продлен механизм параллельного импорта. По данному вопросу в правительстве идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры.

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Чаще всего по параллельному импорту в Россию в уходящем 2023 году заказывали корейские и немецкие автомобили. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «В [2023] году покупатели (из РФ — прим. URA.RU) чаще всего выбирали для ввоза автомобили Hyundai Tucson и Kia Sportage. <…> В списке популярных <…> есть и немецкий премиум. Например, Audi A5 и A6, BMW 5 Series», — поделился с «Газета.Ru» Дмитрий Рогов. Кроссоверы из Южной Кореи обошлись новым владельцам по цене около 2,5 миллионов рублей. А вот немецкие премиум автомобили дороже, начиная от 3,3 миллионов рублей. Эксперт надеется, что стабилизация курса рубля и новые законы дадут возможность и дальше пользоваться возможностью ввоза автомобилей по параллельному импорту. В то же время 2023 год показал, что рынок смещается в сторону китайских автомобилей, отметил Рогов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в середине декабря заявил, что в следующем году в России будет продлен механизм параллельного импорта. По данному вопросу в правительстве идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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