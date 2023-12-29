В ЯНАО перекрыли «трассу смерти» из-за погодных условий

Госавтоинспекция ЯНАО закрыла дорогу на Сургут из-за обледенения

29 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Выезд на Сургут закрыт в районе Карамовского поста из-за метели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО перекрыли выезд в ХМАО из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муравленко. «Проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута временно ограничен. Меры будут действовать до нормализации погодных и дорожных условий», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции подтвердили информацию. Корреспонденту агентства сообщили, что перекрытие связано с дождем и обледенением трассы. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок. Также закрыто движение в Нефтеюганском районе ХМАО. Введены ограничения движения и в Тюменской области. Жителей округа предупредили о снегопаде и усилении ветра.

В ЯНАО перекрыли выезд в ХМАО из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муравленко. «Проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута временно ограничен. Меры будут действовать до нормализации погодных и дорожных условий», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции подтвердили информацию. Корреспонденту агентства сообщили, что перекрытие связано с дождем и обледенением трассы. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок. Также закрыто движение в Нефтеюганском районе ХМАО. Введены ограничения движения и в Тюменской области. Жителей округа предупредили о снегопаде и усилении ветра.