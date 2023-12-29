В ЯНАО перекрыли «трассу смерти» из-за погодных условий

Госавтоинспекция ЯНАО закрыла дорогу на Сургут из-за обледенения
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Выезд на Сургут закрыт в районе Карамовского поста из-за метели Фото:

В ЯНАО перекрыли выезд в ХМАО из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муравленко.

«Проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута временно ограничен. Меры будут действовать до нормализации погодных и дорожных условий», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В Госавтоинспекции подтвердили информацию. Корреспонденту агентства сообщили, что перекрытие связано с дождем и обледенением трассы. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок.

Также закрыто движение в Нефтеюганском районе ХМАО. Введены ограничения движения и в Тюменской области. Жителей округа предупредили о снегопаде и усилении ветра.

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В ЯНАО перекрыли выезд в ХМАО из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муравленко. «Проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута временно ограничен. Меры будут действовать до нормализации погодных и дорожных условий», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции подтвердили информацию. Корреспонденту агентства сообщили, что перекрытие связано с дождем и обледенением трассы. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок. Также закрыто движение в Нефтеюганском районе ХМАО. Введены ограничения движения и в Тюменской области. Жителей округа предупредили о снегопаде и усилении ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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