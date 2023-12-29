В ЯНАО отменено несколько вертолетных и автобусных рейсов

Несколько вертолетных и автобусных рейсов в ЯНАО отменены
Из-за погоды в Ямало-Ненецком автономном округе отменено два автобусных и два вертолетных рейса. Об этом сообщил департамент транспорта.
«Отменены рейсы вертолетов: в Ямальский район и дополнительный рейс Салехард-Питляр-Мужи-Горки. Отменены автобусные рейсы по маршрутам: Салехард-Лабытнанги, Салехард-Аксарка», — написано в telegram-канале ведомства.
Также отменен рейс на воздушной подушке Салехард-Зеленый Яр. Аэропорты округа работают в штатном режиме.
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