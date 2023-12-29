29 декабря 2023

В ЯНАО отменено несколько вертолетных и автобусных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько вертолетных и автобусных рейсов в ЯНАО отменены Фото:

Из-за погоды в Ямало-Ненецком автономном округе отменено два автобусных и два вертолетных рейса. Об этом сообщил департамент транспорта.

«Отменены рейсы вертолетов: в Ямальский район и дополнительный рейс Салехард-Питляр-Мужи-Горки. Отменены автобусные рейсы по маршрутам: Салехард-Лабытнанги, Салехард-Аксарка», — написано в telegram-канале ведомства.

Также отменен рейс на воздушной подушке Салехард-Зеленый Яр. Аэропорты округа работают в штатном режиме.

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Из-за погоды в Ямало-Ненецком автономном округе отменено два автобусных и два вертолетных рейса. Об этом сообщил департамент транспорта. «Отменены рейсы вертолетов: в Ямальский район и дополнительный рейс Салехард-Питляр-Мужи-Горки. Отменены автобусные рейсы по маршрутам: Салехард-Лабытнанги, Салехард-Аксарка», — написано в telegram-канале ведомства. Также отменен рейс на воздушной подушке Салехард-Зеленый Яр. Аэропорты округа работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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