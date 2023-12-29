В Магнитогорске вспомнят погибших при взрыве газа в жилом доме

30 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

С момента трагедии в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске прошло пять лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске В Магнитогорске (Челябинская область) 31 декабря в кафедральном соборе Вознесения Христова вспомнят погибших при взрыве газа в доме по проспекту Карла Маркса, 164. Об этом сообщает пресс-служба челябинской епархии. «31 декабря епархия приглашает жителей Магнитогорска в кафедральный собор Вознесения Христова на совместную молитву о погибших при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. Начало в 11:00», — уточняет пресс-служба челябинской епархии в своем telegram-канале. На территории собора установлен поклонный крест, к которому в годовщину трагедии люди несут цветы. Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска произошел 31 декабря 2018 года. С момента трагедии прошло пять лет. В результате ЧП обрушился седьмой, а следом восьмой подъезды многоэтажки, погибли 39 человек, в том числе дети. Чудом стало спасение 10-месячного Вани Фокина, кроватка которого встала вертикально между двумя бетонными плитами. Во время минуты тишины спасатели услышали под обломками дома негромкий плач ребенка и достали его. Ребенок провел под завалами на морозе 35 часов. Позднее журналисты стали рассказывать о том, что взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что эта информация является слухами и попыткой накрутить ажиотаж вокруг трагедии. Также, 2 января 2019 года, спустя три дня после трагедии, в Магнитогорске около дома по проспекту Карла Маркса, 96 произошел взрыв в маршрутке, в результате чего погибли три человека. Официальной версией причины хлопка была названа также неисправность газового оборудования. Занимавший тогда пост главы региона Борис Дубровский опроверг слухи о связи между обрушением дома и взрывом в маршрутке, и также призвал не верить этой информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске (Челябинская область) 31 декабря в кафедральном соборе Вознесения Христова вспомнят погибших при взрыве газа в доме по проспекту Карла Маркса, 164. Об этом сообщает пресс-служба челябинской епархии. «31 декабря епархия приглашает жителей Магнитогорска в кафедральный собор Вознесения Христова на совместную молитву о погибших при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. Начало в 11:00», — уточняет пресс-служба челябинской епархии в своем telegram-канале. На территории собора установлен поклонный крест, к которому в годовщину трагедии люди несут цветы. Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска произошел 31 декабря 2018 года. С момента трагедии прошло пять лет. В результате ЧП обрушился седьмой, а следом восьмой подъезды многоэтажки, погибли 39 человек, в том числе дети. Чудом стало спасение 10-месячного Вани Фокина, кроватка которого встала вертикально между двумя бетонными плитами. Во время минуты тишины спасатели услышали под обломками дома негромкий плач ребенка и достали его. Ребенок провел под завалами на морозе 35 часов. Позднее журналисты стали рассказывать о том, что взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что эта информация является слухами и попыткой накрутить ажиотаж вокруг трагедии. Также, 2 января 2019 года, спустя три дня после трагедии, в Магнитогорске около дома по проспекту Карла Маркса, 96 произошел взрыв в маршрутке, в результате чего погибли три человека. Официальной версией причины хлопка была названа также неисправность газового оборудования. Занимавший тогда пост главы региона Борис Дубровский опроверг слухи о связи между обрушением дома и взрывом в маршрутке, и также призвал не верить этой информации.