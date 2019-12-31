В Кремле назвали слухами версию о том, что взрыв дома в Магнитогорске был терактом

Информация о том, что взрыв дома в Магнитогорске был терактом, является слухами. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это попытки накрутить ажиотаж вокруг трагедии. В настоящее время, кроме как слухами, эти сообщения нельзя назвать. Муссирование слухов идет на руку тем, кто это делает», — заявил Песков. Он также напомнил, что слухи о том, что произошел теракт, начали появляться через несколько минут после взрыва.
Мощный взрыв раздался в Магнитогорске в шесть утра 31 декабря 2018 года. Обрушился седьмой, а затем и восьмой подъезды 12-подъездной многоэтажки на улице Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Позднее журналисты стали рассказывать о том, что взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов. Сегодня, в годовщину памяти жертв взрыва челябинский губернатор и его жена почтили память погибших на месте инцидента.