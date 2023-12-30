При обстреле ВСУ в Брянской области погиб ребенок

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, прилет, трещина в стекле, обстрел
Ребенок 2014 года рождения погиб при обстреле ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина выпустила более 10 снарядов по селам в Брянской области, в ходе атаки погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз у себя в telegram-канале.

В ночь на 30 декабря ВСУ уже устраивали атаку на регионы РФ. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

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Украина выпустила более 10 снарядов по селам в Брянской области, в ходе атаки погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. «Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. В ночь на 30 декабря ВСУ уже устраивали атаку на регионы РФ. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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