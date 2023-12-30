При обстреле ВСУ в Брянской области погиб ребенок

Ребенок 2014 года рождения погиб при обстреле ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина выпустила более 10 снарядов по селам в Брянской области, в ходе атаки погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз у себя в
В ночь на 30 декабря ВСУ уже устраивали атаку на регионы РФ. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.
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