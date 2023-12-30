ВСУ атаковали центр Белгорода в канун Нового года: что известно к этому часу

ВСУ ударили по Белгороду
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
ВСУ ударили по центру Белгорода, погибли как минимум двое детей. URA.RU приводит всю информацию о ЧП, известную к этому часу.
- Первым об обстрелах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда он сказал, что погибли двое детей.
- На данный момент известно, что погибло 4 человека, а семь пострадали. Такую информацию передает telegram-канал Baza. Официально это не подтверждено. Telegram-канал «Осторожно, Новости» сообщает о 40 пострадавших.
- Одна из ракет упала каток, который находится в центре города. В момент удара он был открыт, сообщает Baza.
- В домах на Преображенской улице выбиты стекла, а машины горят и взрываются. На месте работают спасатели, пишет telegram-канал «Кровавая барыня», который связан с журналисткой Ксенией Собчак.
- Сообщается о трех пожарах: возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади, на Гражданском проспекте. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. МЧС просит всех покинуть дома и отправиться в укрытие.
- «РБК-Украина» пишет, что ВСУ ударили по военным объектам в городе. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для подтверждения этой информации.
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