ВСУ атаковали центр Белгорода в канун Нового года: что известно к этому часу

Гладков: двое детей погибли при обстреле Белгородской области
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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, всу, дрг
ВСУ ударили по Белгороду Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

ВСУ ударили по центру Белгорода, погибли как минимум двое детей. URA.RU приводит всю информацию о ЧП, известную к этому часу.

  • Первым об обстрелах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда он сказал, что погибли двое детей.
  • На данный момент известно, что погибло 4 человека, а семь пострадали. Такую информацию передает telegram-канал Baza. Официально это не подтверждено. Telegram-канал «Осторожно, Новости» сообщает о 40 пострадавших.
  • Одна из ракет упала каток, который находится в центре города. В момент удара он был открыт, сообщает Baza.
  • В домах на Преображенской улице выбиты стекла, а машины горят и взрываются. На месте работают спасатели, пишет telegram-канал «Кровавая барыня», который связан с журналисткой Ксенией Собчак.
  • Сообщается о трех пожарах: возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади, на Гражданском проспекте. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности. МЧС просит всех покинуть дома и отправиться в укрытие.
  • «РБК-Украина» пишет, что ВСУ ударили по военным объектам в городе. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для подтверждения этой информации.

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ВСУ ударили по центру Белгорода, погибли как минимум двое детей. URA.RU приводит всю информацию о ЧП, известную к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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