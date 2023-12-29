На 123 километре трассы Сургут-Нижневартовск произошло столкновение Kamaz и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель получил ранения различной степени тяжести. Об этом рассказал телеканал N1.
«Сегодня [30 декабря] на 123 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ произошло дорожно транспортное происшествие с участим двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один получил ранения различной степени тяжести», — сообщает сотрудник полиции в видео N1. На видео видны марки автомобилей — Kamaz и Hyundai.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. URA.RU отправило запрос в региональное ведомство ГИБДД. Ответ ожидается.
Это не первый случай ДТП за 30 декабря. Сегодня на 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее, на той же трассе погиб водитель автомобиля Lada.
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