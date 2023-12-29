Смертельная авария произошла на трассе Сургут-Нижневартовск. Видео

30 декабря 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Смертельная авария случилась на трассе ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 123 километре трассы Сургут-Нижневартовск произошло столкновение Kamaz и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель получил ранения различной степени тяжести. Об этом рассказал телеканал N1. «Сегодня [30 декабря] на 123 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ произошло дорожно транспортное происшествие с участим двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один получил ранения различной степени тяжести», — сообщает сотрудник полиции в видео N1. На видео видны марки автомобилей — Kamaz и Hyundai. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. URA.RU отправило запрос в региональное ведомство ГИБДД. Ответ ожидается. Это не первый случай ДТП за 30 декабря. Сегодня на 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее, на той же трассе погиб водитель автомобиля Lada.

На 123 километре трассы Сургут-Нижневартовск произошло столкновение Kamaz и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель получил ранения различной степени тяжести. Об этом рассказал телеканал N1. «Сегодня [30 декабря] на 123 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ произошло дорожно транспортное происшествие с участим двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один получил ранения различной степени тяжести», — сообщает сотрудник полиции в видео N1. На видео видны марки автомобилей — Kamaz и Hyundai. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. URA.RU отправило запрос в региональное ведомство ГИБДД. Ответ ожидается. Это не первый случай ДТП за 30 декабря. Сегодня на 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее, на той же трассе погиб водитель автомобиля Lada.