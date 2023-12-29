29 декабря 2023

Смертельная авария произошла на трассе Сургут-Нижневартовск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Смертельная авария случилась на трассе ХМАО Фото:

На 123 километре трассы Сургут-Нижневартовск произошло столкновение Kamaz и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель получил ранения различной степени тяжести. Об этом рассказал телеканал N1.

«Сегодня [30 декабря] на 123 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ произошло дорожно транспортное происшествие с участим двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один получил ранения различной степени тяжести», — сообщает сотрудник полиции в видео N1. На видео видны марки автомобилей — Kamaz и Hyundai.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. URA.RU отправило запрос в региональное ведомство ГИБДД. Ответ ожидается.

Это не первый случай ДТП за 30 декабря. Сегодня на 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее, на той же трассе погиб водитель автомобиля Lada.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 123 километре трассы Сургут-Нижневартовск произошло столкновение Kamaz и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель получил ранения различной степени тяжести. Об этом рассказал телеканал N1. «Сегодня [30 декабря] на 123 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ произошло дорожно транспортное происшествие с участим двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один получил ранения различной степени тяжести», — сообщает сотрудник полиции в видео N1. На видео видны марки автомобилей — Kamaz и Hyundai. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. URA.RU отправило запрос в региональное ведомство ГИБДД. Ответ ожидается. Это не первый случай ДТП за 30 декабря. Сегодня на 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее, на той же трассе погиб водитель автомобиля Lada.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...