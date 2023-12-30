Минобороны объяснило, почему Киев ударил по Белгороду

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новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
ВСУ атаковали Белгород, чтобы увести внимание от поражений на фронте. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что ВС РФ нанесут ответный удар, но только по военным целям.
В ведомстве отметили, что ВСУ атаковали город, используя кассетные боеприпасы. Оперативная информация о ЧП в Белгороде — в прямой трансляции URA.RU.
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