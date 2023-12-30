Минобороны объяснило, почему Киев ударил по Белгороду

Минобороны РФ: ВСУ пытаются скрыть поражение на фронте, атакуя Белгород
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
. Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

ВСУ атаковали Белгород, чтобы увести внимание от поражений на фронте. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что ВС РФ нанесут ответный удар, но только по военным целям.

В ведомстве отметили, что ВСУ атаковали город, используя кассетные боеприпасы. Оперативная информация о ЧП в Белгороде — в прямой трансляции URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Белгород, чтобы увести внимание от поражений на фронте. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что ВС РФ нанесут ответный удар, но только по военным целям. В ведомстве отметили, что ВСУ атаковали город, используя кассетные боеприпасы. Оперативная информация о ЧП в Белгороде — в прямой трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...