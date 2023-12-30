ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

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ООН призывает прекратить атаки на мирных жителей Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Нападения на мирных граждан неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Об этом заявили в офисе официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода.

«Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы», — заявили в офисе. Информацию об этом передают РИА Новости.

Мощная атака ВСУ на Белгород произошла 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.

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Нападения на мирных граждан неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Об этом заявили в офисе официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. «Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы», — заявили в офисе. Информацию об этом передают РИА Новости. Мощная атака ВСУ на Белгород произошла 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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