ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

ООН призывает прекратить атаки на мирных жителей
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Нападения на мирных граждан неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Об этом заявили в офисе официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода.
«Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы», — заявили в офисе. Информацию об этом передают РИА Новости.
Мощная атака ВСУ на Белгород произошла 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.
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