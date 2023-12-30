ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

30 декабря 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

ООН призывает прекратить атаки на мирных жителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Нападения на мирных граждан неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Об этом заявили в офисе официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. «Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы», — заявили в офисе. Информацию об этом передают РИА Новости. Мощная атака ВСУ на Белгород произошла 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.

Нападения на мирных граждан неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Об этом заявили в офисе официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. «Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы», — заявили в офисе. Информацию об этом передают РИА Новости. Мощная атака ВСУ на Белгород произошла 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.