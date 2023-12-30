30 декабря 2023
29 декабря 2023

Губернатор Комарова высказалась об атаке ВСУ на Белгород

Губернатор Комарова выразила соболезнования жителям Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, комарова наталья
Наталья Комарова выразила соболезнования белгородцам от имени югорчан Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что трагедия в Белгороде является бесчеловечным преступлением. Она выразила соболезнования от имени югорчан жителям и губернатору Белгородской области.

«Уважаемые жители Белгородской области, Вячеслав Владимирович [Гладков]! Югорчане выражают соболезнование в связи со страшной трагедией в Белгороде. Бесчеловечное преступление. Мы разделяем горе семей родных, близких. Невосполнимая утрата. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — передает слова губернатора ХМАО правительство региона на официальном сайте.

Вооруженные силы Украины 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 22 человека. Также свыше 100 граждан получили ранения, пишет VSE42.Ru.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что трагедия в Белгороде является бесчеловечным преступлением. Она выразила соболезнования от имени югорчан жителям и губернатору Белгородской области. «Уважаемые жители Белгородской области, Вячеслав Владимирович [Гладков]! Югорчане выражают соболезнование в связи со страшной трагедией в Белгороде. Бесчеловечное преступление. Мы разделяем горе семей родных, близких. Невосполнимая утрата. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — передает слова губернатора ХМАО правительство региона на официальном сайте. Вооруженные силы Украины 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 22 человека. Также свыше 100 граждан получили ранения, пишет VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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