Губернатор Комарова высказалась об атаке ВСУ на Белгород

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что трагедия в Белгороде является бесчеловечным преступлением. Она выразила соболезнования от имени югорчан жителям и губернатору Белгородской области.
«Уважаемые жители Белгородской области, Вячеслав Владимирович [Гладков]! Югорчане выражают соболезнование в связи со страшной трагедией в Белгороде. Бесчеловечное преступление. Мы разделяем горе семей родных, близких. Невосполнимая утрата. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — передает слова губернатора ХМАО правительство региона на официальном сайте.
Вооруженные силы Украины 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 22 человека. Также свыше 100 граждан получили ранения, пишет VSE42.Ru.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.