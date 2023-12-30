30 декабря 2023
29 декабря 2023

В ЯНАО открыли движение на дорогах, которые были закрыты из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
В ЯНАО 30 декабря ограничили движение из-за сильного снегопада Фото:

В ЯНАО возобновили движение на дорогах Надым — Салехард, Лабытнанги — Харп и подъезд к Аксарке. Они были перекрыты из-за нулевой видимости. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Открыто движение на дорогах: Надым — Салехард, Лабытнанги — Харп и подъезд к Аксарке», — написали в telegram-канале ведомства. До этого былии введены ограничения из-за сильного снегопада.

Департамент транспорта 30 декабря перекрыл дороги Надым — Салехард, Салехард — Надым и подъезд к Аксарке. Патрульные машины ДПС были выставлены на выезде из Салехарда, Аксарки и Надыма.

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В ЯНАО возобновили движение на дорогах Надым — Салехард, Лабытнанги — Харп и подъезд к Аксарке. Они были перекрыты из-за нулевой видимости. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. «Открыто движение на дорогах: Надым — Салехард, Лабытнанги — Харп и подъезд к Аксарке», — написали в telegram-канале ведомства. До этого былии введены ограничения из-за сильного снегопада. Департамент транспорта 30 декабря перекрыл дороги Надым — Салехард, Салехард — Надым и подъезд к Аксарке. Патрульные машины ДПС были выставлены на выезде из Салехарда, Аксарки и Надыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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