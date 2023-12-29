В ЯНАО ГИБДД закрыло три дороги из-за нулевой видимости

В ЯНАО перекрыли дороги Надым-Салехард, Салехард-Надым и подъезд к Аксарке. Департамент транспорта сообщил, что это связано с нулевой видимостью на дорогах.
«Закрыто движение на дорогах Надым-Салехард, Салехард-Надым и подъезд к Аксарке в связи с нулевой видимостью», — написали в telegram-канале ведомства. Сообщается, что плохая видимость вызвана сильным снегопадом.
Патрульные машины ДПС выставлены на выезде с Салехарда, Аксарки и Надыма. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют отложить поездки и остаться дома в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыто движение по участку ледовой переправы Лабытнанги-Катравож. Также на главном зимнике ЯНАО было организовано реверсивное движение.
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