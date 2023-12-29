29 декабря 2023

В ЯНАО ГИБДД закрыло три дороги из-за нулевой видимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Нулевая видимость на трассах ЯНАО Фото:

В ЯНАО перекрыли дороги Надым-Салехард, Салехард-Надым и подъезд к Аксарке. Департамент транспорта сообщил, что это связано с нулевой видимостью на дорогах.

«Закрыто движение на дорогах Надым-Салехард, Салехард-Надым и подъезд к Аксарке в связи с нулевой видимостью», — написали в telegram-канале ведомства. Сообщается, что плохая видимость вызвана сильным снегопадом.

Патрульные машины ДПС выставлены на выезде с Салехарда, Аксарки и Надыма. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют отложить поездки и остаться дома в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыто движение по участку ледовой переправы Лабытнанги-Катравож. Также на главном зимнике ЯНАО было организовано реверсивное движение.

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В ЯНАО перекрыли дороги Надым-Салехард, Салехард-Надым и подъезд к Аксарке. Департамент транспорта сообщил, что это связано с нулевой видимостью на дорогах. «Закрыто движение на дорогах Надым-Салехард, Салехард-Надым и подъезд к Аксарке в связи с нулевой видимостью», — написали в telegram-канале ведомства. Сообщается, что плохая видимость вызвана сильным снегопадом. Патрульные машины ДПС выставлены на выезде с Салехарда, Аксарки и Надыма. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют отложить поездки и остаться дома в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыто движение по участку ледовой переправы Лабытнанги-Катравож. Также на главном зимнике ЯНАО было организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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