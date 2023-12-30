Губернатор Артюхов назвал цель 2024 года

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что целью 2024 года будет улучшение качества жизни ямальских семей. Об этом глава региона сообщил во время поздравления граждан с наступающим Новым годом.
«Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Для Ямала этот год был очень динамичным и продуктивным. Вместе мы многое сделали для развития и процветания нашего общего дома. В уходящем году было много новых вызовов, но мы смогли их преодолеть <…>. Впереди еще много работы, и наша главная цель, как и прежде, — улучшение качества жизни каждой ямальской семьи! — передает слова губернатора Артюхова администрация Нового Уренгоя.
Ранее губернатор Ямала снял три шарика с Кремлевской елки, чтобы исполнить мечты детей. При этом глава региона уже осуществил два желания с елки. Тогда он помог воплотить мечту восьмилетней Софии, которая хотела игровой модуль, и четырехлетней Софии из семьи военнослужащего, мечтающей об интерактивной игрушке.
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