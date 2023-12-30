Губернатор Артюхов назвал цель 2024 года

Губернатор Артюхов: цель следующего года — улучшение качества жизни ямальцев

31 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов отметил труды ямальцев, которые привели к развитию региона Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что целью 2024 года будет улучшение качества жизни ямальских семей. Об этом глава региона сообщил во время поздравления граждан с наступающим Новым годом. «Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Для Ямала этот год был очень динамичным и продуктивным. Вместе мы многое сделали для развития и процветания нашего общего дома. В уходящем году было много новых вызовов, но мы смогли их преодолеть <…>. Впереди еще много работы, и наша главная цель, как и прежде, — улучшение качества жизни каждой ямальской семьи! — передает слова губернатора Артюхова администрация Нового Уренгоя. Ранее губернатор Ямала снял три шарика с Кремлевской елки, чтобы исполнить мечты детей. При этом глава региона уже осуществил два желания с елки. Тогда он помог воплотить мечту восьмилетней Софии, которая хотела игровой модуль, и четырехлетней Софии из семьи военнослужащего, мечтающей об интерактивной игрушке.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что целью 2024 года будет улучшение качества жизни ямальских семей. Об этом глава региона сообщил во время поздравления граждан с наступающим Новым годом. «Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Для Ямала этот год был очень динамичным и продуктивным. Вместе мы многое сделали для развития и процветания нашего общего дома. В уходящем году было много новых вызовов, но мы смогли их преодолеть <…>. Впереди еще много работы, и наша главная цель, как и прежде, — улучшение качества жизни каждой ямальской семьи! — передает слова губернатора Артюхова администрация Нового Уренгоя. Ранее губернатор Ямала снял три шарика с Кремлевской елки, чтобы исполнить мечты детей. При этом глава региона уже осуществил два желания с елки. Тогда он помог воплотить мечту восьмилетней Софии, которая хотела игровой модуль, и четырехлетней Софии из семьи военнослужащего, мечтающей об интерактивной игрушке.