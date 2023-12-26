26 декабря 2023

Глава ЯНАО Артюхов исполнит три детских желания с Кремлевской елки. Видео

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов снял три шарика с желаниями детей с Кремлевской елки Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Почти не доработал по ЯНАО. Аня, мечтает о синтезаторе, возьмем в работу», — сказал Дмитрий Артюхов, снимая с главной елки РФ третий шарик, передает корреспондент агентства.

Ранее глава ЯНАО снял с елки еще два шарика. Он исполнит желание восьмилетней Софии, которая мечтает об игровом модуле и четырехлетней Софии из семьи военнослужащего, мечтающей об интерактивной игрушке.

На вопрос корреспондента о новогоднем желании, губернатор сообщил, что придумал его, но не расскажет. «Это секрет, его надо загадать под бой курантов», — заметил Артюхов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Почти не доработал по ЯНАО. Аня, мечтает о синтезаторе, возьмем в работу», — сказал Дмитрий Артюхов, снимая с главной елки РФ третий шарик, передает корреспондент агентства. Ранее глава ЯНАО снял с елки еще два шарика. Он исполнит желание восьмилетней Софии, которая мечтает об игровом модуле и четырехлетней Софии из семьи военнослужащего, мечтающей об интерактивной игрушке. На вопрос корреспондента о новогоднем желании, губернатор сообщил, что придумал его, но не расскажет. «Это секрет, его надо загадать под бой курантов», — заметил Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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