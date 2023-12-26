Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Почти не доработал по ЯНАО. Аня, мечтает о синтезаторе, возьмем в работу», — сказал Дмитрий Артюхов, снимая с главной елки РФ третий шарик, передает корреспондент агентства.
Ранее глава ЯНАО снял с елки еще два шарика. Он исполнит желание восьмилетней Софии, которая мечтает об игровом модуле и четырехлетней Софии из семьи военнослужащего, мечтающей об интерактивной игрушке.
На вопрос корреспондента о новогоднем желании, губернатор сообщил, что придумал его, но не расскажет. «Это секрет, его надо загадать под бой курантов», — заметил Артюхов.
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