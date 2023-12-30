30 декабря 2023

В ХМАО погасят свет 31 декабря в поддержку жителей Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя елка перед администрацией. Сургут, новый год, елка новогодняя, подсветка
В ХМАО на 31 минуту погасят подсветку административных зданий Фото:

В ХМАО 31 декабря в 18.00 отключат внешнюю подсветку административных зданий в поддержку жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Об этом сообщило правительство региона, которое предложило жителям округа присоединится к акции и выключить свет в квартирах.

«Сегодня в 18.00 в Югре в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области будет отключена внешняя подсветка административных зданий и праздничная иллюминация. Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Югра рядом!» — написало правительство ХМАО в telegram-канале.

Они также предлагают всем жителям Югры проявить солидарность и присоединиться к акции, погасив свет в квартирах жилых домов. Свет планируют отключить на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области.

Вооруженные силы Украины 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 24 человека. Также более 100 граждан были травмированы.

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В ХМАО 31 декабря в 18.00 отключат внешнюю подсветку административных зданий в поддержку жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Об этом сообщило правительство региона, которое предложило жителям округа присоединится к акции и выключить свет в квартирах. «Сегодня в 18.00 в Югре в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области будет отключена внешняя подсветка административных зданий и праздничная иллюминация. Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Югра рядом!» — написало правительство ХМАО в telegram-канале. Они также предлагают всем жителям Югры проявить солидарность и присоединиться к акции, погасив свет в квартирах жилых домов. Свет планируют отключить на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области. Вооруженные силы Украины 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 24 человека. Также более 100 граждан были травмированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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