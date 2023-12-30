В ХМАО погасят свет 31 декабря в поддержку жителей Белгородской области

В ХМАО на 31 минуту погасят подсветку административных зданий Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО 31 декабря в 18.00 отключат внешнюю подсветку административных зданий в поддержку жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Об этом сообщило правительство региона, которое предложило жителям округа присоединится к акции и выключить свет в квартирах.

«Сегодня в 18.00 в Югре в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области будет отключена внешняя подсветка административных зданий и праздничная иллюминация. Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Югра рядом!» — написало правительство ХМАО в telegram-канале.

Они также предлагают всем жителям Югры проявить солидарность и присоединиться к акции, погасив свет в квартирах жилых домов. Свет планируют отключить на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области.

Вооруженные силы Украины 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 24 человека. Также более 100 граждан были травмированы.