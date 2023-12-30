Полпред Якушев выразил соболезнования из-за смерти Героя России в ДТП на Урале

31 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил скромность и лидерские качества Евгения Бушмелева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с гибелью Героя России Евгения Бушмелева в ДТП на Серовском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели в автомобильной катастрофе Героя России Евгения Бушмелева. Он был истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком. Его отвага и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, были отмечены званием Героя России», — сказал Якушев. По его словам, Бушмелев был настоящим лидером и наставником для молодого поколения. «Наши сердца переполнены горечью утраты, и мы скорбим вместе с его близкими», — подытожил полпред УрФО. Евгений Бушмелев разбился на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, второй участник аварии попытался совершить обгон, но не убедился в безопасности, из-за чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Бушмелева. Оба водителя погибли на месте происшествия.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с гибелью Героя России Евгения Бушмелева в ДТП на Серовском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели в автомобильной катастрофе Героя России Евгения Бушмелева. Он был истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком. Его отвага и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, были отмечены званием Героя России», — сказал Якушев. По его словам, Бушмелев был настоящим лидером и наставником для молодого поколения. «Наши сердца переполнены горечью утраты, и мы скорбим вместе с его близкими», — подытожил полпред УрФО. Евгений Бушмелев разбился на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, второй участник аварии попытался совершить обгон, но не убедился в безопасности, из-за чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Бушмелева. Оба водителя погибли на месте происшествия.