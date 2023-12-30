30 декабря 2023

Полпред Якушев выразил соболезнования из-за смерти Героя России в ДТП на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев отметил скромность и лидерские качества Евгения Бушмелева Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с гибелью Героя России Евгения Бушмелева в ДТП на Серовском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели в автомобильной катастрофе Героя России Евгения Бушмелева. Он был истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком. Его отвага и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, были отмечены званием Героя России», — сказал Якушев.

По его словам, Бушмелев был настоящим лидером и наставником для молодого поколения. «Наши сердца переполнены горечью утраты, и мы скорбим вместе с его близкими», — подытожил полпред УрФО.

Евгений Бушмелев разбился на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, второй участник аварии попытался совершить обгон, но не убедился в безопасности, из-за чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Бушмелева. Оба водителя погибли на месте происшествия.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с гибелью Героя России Евгения Бушмелева в ДТП на Серовском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели в автомобильной катастрофе Героя России Евгения Бушмелева. Он был истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком. Его отвага и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, были отмечены званием Героя России», — сказал Якушев. По его словам, Бушмелев был настоящим лидером и наставником для молодого поколения. «Наши сердца переполнены горечью утраты, и мы скорбим вместе с его близкими», — подытожил полпред УрФО. Евгений Бушмелев разбился на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, второй участник аварии попытался совершить обгон, но не убедился в безопасности, из-за чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Бушмелева. Оба водителя погибли на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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