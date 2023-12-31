Президент Абхазии поздравил Путина с Новым годом

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, бжания алан
Бжания заявил, что ценит внимание Путина к проблемам Абхазии Фото:

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте руководителя Абхазии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений», — говорится в тексте поздравления.

Бжания отметил, что республикой Абхазия и Россия были подписаны важнейшие соглашения, направленные на развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей. Он подчеркнул, что высоко ценит внимательность Путина к проблемам и нуждам Абхазии.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин ранее обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами.

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Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте руководителя Абхазии. «Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений», — говорится в тексте поздравления. Бжания отметил, что республикой Абхазия и Россия были подписаны важнейшие соглашения, направленные на развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей. Он подчеркнул, что высоко ценит внимательность Путина к проблемам и нуждам Абхазии. Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин ранее обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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