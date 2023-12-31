Президент Абхазии поздравил Путина с Новым годом

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте руководителя Абхазии.
«Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений», — говорится в тексте
Бжания отметил, что республикой Абхазия и Россия были подписаны важнейшие соглашения, направленные на развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей. Он подчеркнул, что высоко ценит внимательность Путина к проблемам и нуждам Абхазии.
Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин ранее обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами.
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