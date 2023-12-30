30 декабря 2023

Куйвашев выполнил обещание, данное школьнику. Видео

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев украсил елку новогодними игрушками ребенка Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил обещание, которое дал школьнику из Серова. Об этом он рассказал во время поздравления свердловчан с Новым годом. Видео опубликовано департаментом информполитики региона.

«Совсем недавно я побывал на открытии школы в Серове. Мне там понравилось не меньше, чем ученикам и учителям. Второклассник Марк Каторгин подарил мне новогодние игрушки. Я пообещал украсить ими елку. Марк, выполняю обещание», — сказал Куйвашев.

В ходе новогоднего поздравления губернатор напомнил, что в январе Свердловской области исполняется 90 лет, а достижения и открытия в регионе совершаются благодаря таланту, труду и воле людей. Также Куйвашев назвал идеальный рецепт счастливого Нового года, куда вошли хорошая компания из близких людей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил обещание, которое дал школьнику из Серова. Об этом он рассказал во время поздравления свердловчан с Новым годом. Видео опубликовано департаментом информполитики региона. «Совсем недавно я побывал на открытии школы в Серове. Мне там понравилось не меньше, чем ученикам и учителям. Второклассник Марк Каторгин подарил мне новогодние игрушки. Я пообещал украсить ими елку. Марк, выполняю обещание», — сказал Куйвашев. В ходе новогоднего поздравления губернатор напомнил, что в январе Свердловской области исполняется 90 лет, а достижения и открытия в регионе совершаются благодаря таланту, труду и воле людей. Также Куйвашев назвал идеальный рецепт счастливого Нового года, куда вошли хорошая компания из близких людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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