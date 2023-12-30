Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил обещание, которое дал школьнику из Серова. Об этом он рассказал во время поздравления свердловчан с Новым годом. Видео опубликовано департаментом информполитики региона.
«Совсем недавно я побывал на открытии школы в Серове. Мне там понравилось не меньше, чем ученикам и учителям. Второклассник Марк Каторгин подарил мне новогодние игрушки. Я пообещал украсить ими елку. Марк, выполняю обещание», — сказал Куйвашев.
В ходе новогоднего поздравления губернатор напомнил, что в январе Свердловской области исполняется 90 лет, а достижения и открытия в регионе совершаются благодаря таланту, труду и воле людей. Также Куйвашев назвал идеальный рецепт счастливого Нового года, куда вошли хорошая компания из близких людей.
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