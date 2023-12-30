Куйвашев выполнил обещание, данное школьнику. Видео

31 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев украсил елку новогодними игрушками ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил обещание, которое дал школьнику из Серова. Об этом он рассказал во время поздравления свердловчан с Новым годом. Видео опубликовано департаментом информполитики региона. «Совсем недавно я побывал на открытии школы в Серове. Мне там понравилось не меньше, чем ученикам и учителям. Второклассник Марк Каторгин подарил мне новогодние игрушки. Я пообещал украсить ими елку. Марк, выполняю обещание», — сказал Куйвашев. В ходе новогоднего поздравления губернатор напомнил, что в январе Свердловской области исполняется 90 лет, а достижения и открытия в регионе совершаются благодаря таланту, труду и воле людей. Также Куйвашев назвал идеальный рецепт счастливого Нового года, куда вошли хорошая компания из близких людей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил обещание, которое дал школьнику из Серова. Об этом он рассказал во время поздравления свердловчан с Новым годом. Видео опубликовано департаментом информполитики региона. «Совсем недавно я побывал на открытии школы в Серове. Мне там понравилось не меньше, чем ученикам и учителям. Второклассник Марк Каторгин подарил мне новогодние игрушки. Я пообещал украсить ими елку. Марк, выполняю обещание», — сказал Куйвашев. В ходе новогоднего поздравления губернатор напомнил, что в январе Свердловской области исполняется 90 лет, а достижения и открытия в регионе совершаются благодаря таланту, труду и воле людей. Также Куйвашев назвал идеальный рецепт счастливого Нового года, куда вошли хорошая компания из близких людей.