В Белгороде выросло число жертв после обстрела ВСУ: главное за ночь

Небензя заявил, что к обстрелу Белгорода причастны США и Британия

31 декабря 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

30 человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины достигло 21, пострадали 111 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что к теракту причастны Британия и США. URA.RU приводит всю информацию о ЧП к утру 31 декабря. В результате обстрела повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения. Среди поврежденных соцобъектов есть школа, лицей и детский сад, заявил Гладков.

Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода. Об этом сообщил министр иностранных республики Ян Липавский.

Небензя назвал причастных к организации обстрела Белгорода. Он заявил о влиянии британских и американских консультантов, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений.

Москва удивлена молчанием генсека ООН по совершенной Украиной атаке на Белгород, заявил Небензя.

Гладков сообщил, что 30 пострадавших в ходе обстрела находятся в тяжелом состоянии. Свыше 60 людей находятся в состоянии средней тяжести, а 17 пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины достигло 21, пострадали 111 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что к теракту причастны Британия и США. URA.RU приводит всю информацию о ЧП к утру 31 декабря.