В Белгороде выросло число жертв после обстрела ВСУ: главное за ночь

30 человек находятся в тяжелом состоянии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины достигло 21, пострадали 111 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что к теракту причастны Британия и США. URA.RU приводит всю информацию о ЧП к утру 31 декабря.
- В результате обстрела повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения. Среди поврежденных соцобъектов есть школа, лицей и детский сад, заявил Гладков.
- Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода. Об этом сообщил министр иностранных республики Ян Липавский.
- Небензя назвал причастных к организации обстрела Белгорода. Он заявил о влиянии британских и американских консультантов, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений.
- Москва удивлена молчанием генсека ООН по совершенной Украиной атаке на Белгород, заявил Небензя.
- Гладков сообщил, что 30 пострадавших в ходе обстрела находятся в тяжелом состоянии. Свыше 60 людей находятся в состоянии средней тяжести, а 17 пострадавших проходят амбулаторное лечение.
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