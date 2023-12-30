30 декабря 2023

В Белгороде выросло число жертв после обстрела ВСУ: главное за ночь

Небензя заявил, что к обстрелу Белгорода причастны США и Британия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
30 человек находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины достигло 21, пострадали 111 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что к теракту причастны Британия и США. URA.RU приводит всю информацию о ЧП к утру 31 декабря.

  • В результате обстрела повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения. Среди поврежденных соцобъектов есть школа, лицей и детский сад, заявил Гладков.
  • Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода. Об этом сообщил министр иностранных республики Ян Липавский.
  • Небензя назвал причастных к организации обстрела Белгорода. Он заявил о влиянии британских и американских консультантов, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений.
  • Москва удивлена молчанием генсека ООН по совершенной Украиной атаке на Белгород, заявил Небензя.
  • Гладков сообщил, что 30 пострадавших в ходе обстрела находятся в тяжелом состоянии. Свыше 60 людей находятся в состоянии средней тяжести, а 17 пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины достигло 21, пострадали 111 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что к теракту причастны Британия и США. URA.RU приводит всю информацию о ЧП к утру 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...