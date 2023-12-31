В Петербурге отменили концерт на Дворцовой в знак солидарности с Белгородом

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Виды Санкт-Петербурга и Кронштадта. Санкт-Петербург, эрмитаж, дворцовая площадь, санкт петербург
Концерта на Дворцовой площади не будет из-за трагедии в Белгороде, сообщил Александр Беглов Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади в знак солидарности с жителями Белгорода. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Беглов.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Он отметил, что все детские праздники пройдут на каникулах согласно расписанию.

ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. 24 человека погибли, больше сотни получили ранения. В знак солидарности с городом многие регионы стали отменять новогодние гуляния.

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В Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади в знак солидарности с жителями Белгорода. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Беглов. «В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Он отметил, что все детские праздники пройдут на каникулах согласно расписанию. ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. 24 человека погибли, больше сотни получили ранения. В знак солидарности с городом многие регионы стали отменять новогодние гуляния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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