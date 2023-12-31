В Петербурге отменили концерт на Дворцовой в знак солидарности с Белгородом

В Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади в знак солидарности с жителями Белгорода. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Беглов.
«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Он отметил, что все детские праздники пройдут на каникулах согласно расписанию.
ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. 24 человека погибли, больше сотни получили ранения. В знак солидарности с городом многие регионы стали отменять новогодние гуляния.
В Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади в знак солидарности с жителями Белгорода. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Беглов. «В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Он отметил, что все детские праздники пройдут на каникулах согласно расписанию. ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. 24 человека погибли, больше сотни получили ранения. В знак солидарности с городом многие регионы стали отменять новогодние гуляния.