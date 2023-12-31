Где в России отменили новогодние гуляния из-за атаки ВСУ на Белгород. Карта

Во Владивостоке отменили фейерверки из-за обстрела Белгорода Украиной

31 декабря 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Фейерверки были отменены во многих регионах России из-за трагедии в Белгороде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. Погибли 24 человека, больше сотни пострадали. Несколько регионов в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за украинского теракта. Подробности — в материале URA.RU. В каких регионах было отменено празднование Нового года Воронежская область: отказ от всех новогодних программ по всей территории области;

Владивосток и Благовещенск: отменены праздничные фейерверки;

Магадан: отменены новогодние гуляния и салюты;

Брянск, Курск, Ростов: отмена новогодних салютов;

Тамбов, Липецк, Ельц, Вологда, Камчатка, Пенза, Подмосковье, Великий Устюг, Суздаль: отмена праздничных мероприятий;

Ижевск: сокращение праздничных программ. В каких еще регионах не будет салюта От салютов отказались Пензенская, Вологодская, Саратовская, Тульская, Калининградская, Ярославская, Новгородская, Мурманская, Курганская, Орловская, Рязанская области, Новосибирск, Архангельск, Омск, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Балашиха, Липецк, Якутия, Владикавказ, Краснодар, ХМАО, ЯНАО, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкария, Коми и Ингушетия. При этом в областях, которые граничат с зоной спецоперации, ранее был введен запрет на использование пиротехники. Это касается Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Всего в около 30 регионах не будет салюта. Фото: инфографика URA.RU Что произошло в Белгороде Новость по теме Политологи: ВСУ пытались лишить праздника российских детей ВСУ обстреляли центр города. Пострадали десятки домов и сотни людей. По последней официальной информации, от обстрелов погибли 24 человека. Подробнее — в материале URA.RU. ВС РФ смогли сбить большую часть ракет, однако некоторые все же упали. Армия России нанесла ответный удар по Харькову. Во время операции были уничтожены более 200 иностранных наемников, которые скрывались в гостинице «Харьков Палас». Также под удар попало большое количество украинских подразделений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. Погибли 24 человека, больше сотни пострадали. Несколько регионов в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за украинского теракта. Подробности — в материале URA.RU. От салютов отказались Пензенская, Вологодская, Саратовская, Тульская, Калининградская, Ярославская, Новгородская, Мурманская, Курганская, Орловская, Рязанская области, Новосибирск, Архангельск, Омск, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Балашиха, Липецк, Якутия, Владикавказ, Краснодар, ХМАО, ЯНАО, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкария, Коми и Ингушетия. При этом в областях, которые граничат с зоной спецоперации, ранее был введен запрет на использование пиротехники. Это касается Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Всего в около 30 регионах не будет салюта. ВСУ обстреляли центр города. Пострадали десятки домов и сотни людей. По последней официальной информации, от обстрелов погибли 24 человека. Подробнее — в материале URA.RU. ВС РФ смогли сбить большую часть ракет, однако некоторые все же упали. Армия России нанесла ответный удар по Харькову. Во время операции были уничтожены более 200 иностранных наемников, которые скрывались в гостинице «Харьков Палас». Также под удар попало большое количество украинских подразделений.