31 декабря 2023

Запад почти в три раза снизил помощь Украине в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Финансовая помощь Украине составила 42,5 млрд долларов в 2023 году Фото:
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В 2023 году западные партнеры переслали Киеву 42,5 миллиарда долларов, только четверть этой суммы предоставлена безвозмездно. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Это почти в три раза меньше, чем в 2022 году, следует из отчетов Национального банка Украины того года.

«В 2023 году было проведено больше 300 рабочих встреч с международными партнерами. Мы привлекли 42,5 миллиарда на бюджетные нужды Украины, 25% из которых грантовая поддержка», — рассказал Марченко на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещен). В 2022 году сумма поддержки Киева составила более 120 миллиардов, следует из декабрьского отчета 2022 года о финансовой стабильности.

По данным Нацбанка, в 2022 году безвозмездная поддержка Украины составила почти половину всей суммы. Также, исходя из того же отчета, зерновая сделка, заключенная совместно с Россией при участии ООН и Турции позволила уменьшить давление на платежный баланс Украины.

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В 2023 году западные партнеры переслали Киеву 42,5 миллиарда долларов, только четверть этой суммы предоставлена безвозмездно. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Это почти в три раза меньше, чем в 2022 году, следует из отчетов Национального банка Украины того года. «В 2023 году было проведено больше 300 рабочих встреч с международными партнерами. Мы привлекли 42,5 миллиарда на бюджетные нужды Украины, 25% из которых грантовая поддержка», — рассказал Марченко на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещен). В 2022 году сумма поддержки Киева составила более 120 миллиардов, следует из декабрьского отчета 2022 года о финансовой стабильности. По данным Нацбанка, в 2022 году безвозмездная поддержка Украины составила почти половину всей суммы. Также, исходя из того же отчета, зерновая сделка, заключенная совместно с Россией при участии ООН и Турции позволила уменьшить давление на платежный баланс Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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