31 декабря 2023

Курганские власти продают землю под строительство гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, стройматериалы, кирпич
В Шадринске продают землю для строительство гостиницы за 2,5 млн рублей Фото:

В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу земельный участок под строительство гостиницы. Стоимость территории составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в городе Шадринск. Площадь: 2621 квадратный метр. Разрешенный вид использования: гостиничное обслуживание, общественное питание. Цена: 2 440 780 рублей», — говорится в документе. Заявки на торги принимаются до 18 января 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане тормозится строительство пятизвездочной гостиницы. По данным инсайдеров, вероятной причиной является нехватка места на территории стройки. Согласно паспорту объекта, гостиницу должны были закончить до конца 2023 года.

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В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу земельный участок под строительство гостиницы. Стоимость территории составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в городе Шадринск. Площадь: 2621 квадратный метр. Разрешенный вид использования: гостиничное обслуживание, общественное питание. Цена: 2 440 780 рублей», — говорится в документе. Заявки на торги принимаются до 18 января 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тормозится строительство пятизвездочной гостиницы. По данным инсайдеров, вероятной причиной является нехватка места на территории стройки. Согласно паспорту объекта, гостиницу должны были закончить до конца 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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