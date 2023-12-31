Курганские власти продают землю под строительство гостиницы

01 января 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

В Шадринске продают землю для строительство гостиницы за 2,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу земельный участок под строительство гостиницы. Стоимость территории составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в городе Шадринск. Площадь: 2621 квадратный метр. Разрешенный вид использования: гостиничное обслуживание, общественное питание. Цена: 2 440 780 рублей», — говорится в документе. Заявки на торги принимаются до 18 января 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тормозится строительство пятизвездочной гостиницы. По данным инсайдеров, вероятной причиной является нехватка места на территории стройки. Согласно паспорту объекта, гостиницу должны были закончить до конца 2023 года.

В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу земельный участок под строительство гостиницы. Стоимость территории составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в городе Шадринск. Площадь: 2621 квадратный метр. Разрешенный вид использования: гостиничное обслуживание, общественное питание. Цена: 2 440 780 рублей», — говорится в документе. Заявки на торги принимаются до 18 января 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тормозится строительство пятизвездочной гостиницы. По данным инсайдеров, вероятной причиной является нехватка места на территории стройки. Согласно паспорту объекта, гостиницу должны были закончить до конца 2023 года.