Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

01 января 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

Выбор должен сделать каждый житель Украины, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении. «Однажды (каждому жителю Украины — прим. URA.RU) придется поставить перед собой вопрос: кто я? кем хочу быть? беженцем или гражданином?» — заявил Зеленский. Обращение размещено на странице его администрации в YouTube. В 2023 году с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Выросло число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. С начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. На Украине действует режим военного положения, проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил.

Каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении. «Однажды (каждому жителю Украины — прим. URA.RU) придется поставить перед собой вопрос: кто я? кем хочу быть? беженцем или гражданином?» — заявил Зеленский. Обращение размещено на странице его администрации в YouTube. В 2023 году с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Выросло число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. С начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. На Украине действует режим военного положения, проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил.