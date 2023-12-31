31 декабря 2023

Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Выбор должен сделать каждый житель Украины, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении.

«Однажды (каждому жителю Украины — прим. URA.RU) придется поставить перед собой вопрос: кто я? кем хочу быть? беженцем или гражданином?» — заявил Зеленский. Обращение размещено на странице его администрации в YouTube.

В 2023 году с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Выросло число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. С начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. На Украине действует режим военного положения, проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении. «Однажды (каждому жителю Украины — прим. URA.RU) придется поставить перед собой вопрос: кто я? кем хочу быть? беженцем или гражданином?» — заявил Зеленский. Обращение размещено на странице его администрации в YouTube. В 2023 году с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Выросло число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. С начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. На Украине действует режим военного положения, проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...