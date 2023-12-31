31 декабря 2023
30 декабря 2023

Участники СВО поздравили ХМАО с Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Участники СВО поблагодарили жителей ХМАО за поддержку Фото:

Участники специальной военной операции из ХМАО прислали землякам поздравление с Новым годом. В своем видео они поблагодарили всех югорчан за поддержку.

«С Новым годом всех! Спасибо тем, кто нас поддерживает, пишет сообщения. Мы на расстоянии чувствуем вашу поддержку. Пусть 2024 год положит конец все неурядицам, принесет мир и спокойствие в каждый дом!», — обратился к жителям ХМАО участник СВО из Мегиона.

Бойцы пожелали, чтобы 2024 год принес больше хороших новостей и выразили надежду, что следующий год отметят дома с семьей. Участник СВО из Нижневартовска заверил земляков, что защитники обязательно вернутся с победой.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отправили 20 тонн гуманитарной помощи на СВО. В посылке защитникам были металлопрокат и инструменты для танковой бригады.

Автор видео: Telegram-канал «Типичный Мегион I ХМАО», https://t.me/megion_TM

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Автор видео: Telegram-канал «Типичный Мегион I ХМАО», https://t.me/megion_TM

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Участники специальной военной операции из ХМАО прислали землякам поздравление с Новым годом. В своем видео они поблагодарили всех югорчан за поддержку. «С Новым годом всех! Спасибо тем, кто нас поддерживает, пишет сообщения. Мы на расстоянии чувствуем вашу поддержку. Пусть 2024 год положит конец все неурядицам, принесет мир и спокойствие в каждый дом!», — обратился к жителям ХМАО участник СВО из Мегиона. Бойцы пожелали, чтобы 2024 год принес больше хороших новостей и выразили надежду, что следующий год отметят дома с семьей. Участник СВО из Нижневартовска заверил земляков, что защитники обязательно вернутся с победой. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отправили 20 тонн гуманитарной помощи на СВО. В посылке защитникам были металлопрокат и инструменты для танковой бригады. Автор видео: Telegram-канал «Типичный Мегион I ХМАО», https://t.me/megion_TM <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=721252673&id=456239051&hd=2&hash=ffc49550792003a7" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Автор видео: Telegram-канал «Типичный Мегион I ХМАО», https://t.me/megion_TM
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