Ямальская авиакомпания присвоила имя самолету

Это третий самолет в авиакомпании, которому присвоили имя
Авиакомпания «Ямал» присвоила одному из своих самолетов имя почетного гражданина ЯНАО Михаила Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Михаил Пономарев — Почетный гражданин ЯНАО. Начинал свой профессиональный путь штурманом АН-24. Более десяти лет являлся официальным представителем Тюменской области в Совете Федерации. Сегодня 1 января Пономареву должно было исполниться 70 лет», — рассказали в telegram-канале авиакомпании.
В апреле 2023 года самолету Superjet-100 было присвоено имя политика Виктора Черномырдина. Еще одно воздушное судно названо в честь Героя России Романа Филиппова.
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