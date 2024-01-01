Ямальская авиакомпания присвоила имя самолету

АК «Ямал» присвоила имя самолету «Михаил Пономарев»

01 января 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Это третий самолет в авиакомпании, которому присвоили имя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» присвоила одному из своих самолетов имя почетного гражданина ЯНАО Михаила Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Михаил Пономарев — Почетный гражданин ЯНАО. Начинал свой профессиональный путь штурманом АН-24. Более десяти лет являлся официальным представителем Тюменской области в Совете Федерации. Сегодня 1 января Пономареву должно было исполниться 70 лет», — рассказали в telegram-канале авиакомпании. В апреле 2023 года самолету Superjet-100 было присвоено имя политика Виктора Черномырдина. Еще одно воздушное судно названо в честь Героя России Романа Филиппова.

Авиакомпания «Ямал» присвоила одному из своих самолетов имя почетного гражданина ЯНАО Михаила Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Михаил Пономарев — Почетный гражданин ЯНАО. Начинал свой профессиональный путь штурманом АН-24. Более десяти лет являлся официальным представителем Тюменской области в Совете Федерации. Сегодня 1 января Пономареву должно было исполниться 70 лет», — рассказали в telegram-канале авиакомпании. В апреле 2023 года самолету Superjet-100 было присвоено имя политика Виктора Черномырдина. Еще одно воздушное судно названо в честь Героя России Романа Филиппова.