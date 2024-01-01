Ямальская авиакомпания присвоила имя самолету

АК «Ямал» присвоила имя самолету «Михаил Пономарев»
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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, стоянка самолета, самолет, пассажирский рукав, воздушный транспорт, авиасообщение
Это третий самолет в авиакомпании, которому присвоили имя Фото:

Авиакомпания «Ямал» присвоила одному из своих самолетов имя почетного гражданина ЯНАО Михаила Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Михаил Пономарев — Почетный гражданин ЯНАО. Начинал свой профессиональный путь штурманом АН-24. Более десяти лет являлся официальным представителем Тюменской области в Совете Федерации. Сегодня 1 января Пономареву должно было исполниться 70 лет», — рассказали в telegram-канале авиакомпании.

В апреле 2023 года самолету Superjet-100 было присвоено имя политика Виктора Черномырдина. Еще одно воздушное судно названо в честь Героя России Романа Филиппова.

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Авиакомпания «Ямал» присвоила одному из своих самолетов имя почетного гражданина ЯНАО Михаила Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Михаил Пономарев — Почетный гражданин ЯНАО. Начинал свой профессиональный путь штурманом АН-24. Более десяти лет являлся официальным представителем Тюменской области в Совете Федерации. Сегодня 1 января Пономареву должно было исполниться 70 лет», — рассказали в telegram-канале авиакомпании. В апреле 2023 года самолету Superjet-100 было присвоено имя политика Виктора Черномырдина. Еще одно воздушное судно названо в честь Героя России Романа Филиппова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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