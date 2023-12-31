В Кургане элитные комплексы сделают в стиле старого завода

01 января 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

На бывшей территории завода «Дормаш» построят два элитных комплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана построят два элитных комплекса, которые будут стилизованы под вид старого завода, расположенного на бывшей территории предприятия «Дормаш». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов, владеющий площадкой. «Элитные комплексы получат названия „Смолинский“ и „Балакшинский“. Высотки будут стилизованы под внешний вид старого завода, который находится на территории. В комплексах будет подземный паркинг, а на первых этажах расположатся офисы или торговые площади», — рассказал Муратов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте бывшего завода «Дормаш» планируют построить высотки с элитным жильем. Также на территории рядом с ЖК хотят разместить сеть ресторанов, кафе и гостиниц. Кроме того, обсуждалось возможное создание аналога выставки ВДНХ на территории бывшего предприятия. Инсайдеры предполагали, что в креативном центре можно было бы показывать продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров.

В центре Кургана построят два элитных комплекса, которые будут стилизованы под вид старого завода, расположенного на бывшей территории предприятия «Дормаш». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов, владеющий площадкой. «Элитные комплексы получат названия „Смолинский“ и „Балакшинский“. Высотки будут стилизованы под внешний вид старого завода, который находится на территории. В комплексах будет подземный паркинг, а на первых этажах расположатся офисы или торговые площади», — рассказал Муратов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте бывшего завода «Дормаш» планируют построить высотки с элитным жильем. Также на территории рядом с ЖК хотят разместить сеть ресторанов, кафе и гостиниц. Кроме того, обсуждалось возможное создание аналога выставки ВДНХ на территории бывшего предприятия. Инсайдеры предполагали, что в креативном центре можно было бы показывать продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров.