Путин: у России нет желания воевать бесконечно

Путин подчеркнул, что хочет победы в конфликте с Украиной, но только на условиях РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания воевать бесконечно. Такое заявление он сделал на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.
«У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся», — сказал он. Путин добавил, что Россия стремится завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но только на условиях государства.
Кроме того, президент России заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Он подчеркнул, что Украина для России не является врагом, противник РФ — Запад.
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