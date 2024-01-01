Путин: у России нет желания воевать бесконечно

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подчеркнул, что хочет победы в конфликте с Украиной, но только на условиях РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания воевать бесконечно. Такое заявление он сделал на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.

«У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся», — сказал он. Путин добавил, что Россия стремится завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но только на условиях государства.

Кроме того, президент России заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Он подчеркнул, что Украина для России не является врагом, противник РФ — Запад.

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Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания воевать бесконечно. Такое заявление он сделал на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся», — сказал он. Путин добавил, что Россия стремится завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но только на условиях государства. Кроме того, президент России заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Он подчеркнул, что Украина для России не является врагом, противник РФ — Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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