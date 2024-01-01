Путин: у России нет желания воевать бесконечно

01 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Путин подчеркнул, что хочет победы в конфликте с Украиной, но только на условиях РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания воевать бесконечно. Такое заявление он сделал на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся», — сказал он. Путин добавил, что Россия стремится завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но только на условиях государства. Кроме того, президент России заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Он подчеркнул, что Украина для России не является врагом, противник РФ — Запад.

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания воевать бесконечно. Такое заявление он сделал на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся», — сказал он. Путин добавил, что Россия стремится завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но только на условиях государства. Кроме того, президент России заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Он подчеркнул, что Украина для России не является врагом, противник РФ — Запад.