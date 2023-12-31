Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на военных в Челябинске

Александр Бастрыкин потребовал доложить о резонансном нападении мигрантов на военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении пьяных мигрантов на участников СВО и членов их семей в Челябинске в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«В соцсетях сообщается, что в Челябинске толпа пьяных мигрантов напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Также мигранты оскорбили жен ветеранов специальной военной операции. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе одного из домов в районе АМЗ. Пьяные молодые люди набросились с пьяной бранью сначала на женщин, а потом и на их мужей. В ответ на замечания последовал новый поток матерщины, удары палками и опрыскивание военнослужащих перцовкой. У одного из них в итоге поврежден глаз.

Полиция ведет поиск предполагаемых преступников, ход его поставлен на контроль руководства полицейского главка. Следователи управления СКР по региону возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).