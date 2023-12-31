31 декабря 2023

В Челябинске задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на ветеранов СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время задержанным мигрантам предъявят обвинение Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали трех мигрантов, подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Задержаны трое подозреваемых в совершении 1 января на одной из улиц Советского района Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен. Один из [нападавших] — несовершеннолетний», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение по части второй статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Также через суд будет решен вопрос об избрании для них меры пресечения.

В ночь на 1 января 2024 года во дворе одного из жилых домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбление в адрес демобилизованных с передовой и их жен. Также ударили одного из участников СВО.

Один из подозреваемых в нападении на ветеранов СВО в Челябинске
Один из подозреваемых в нападении на ветеранов СВО в Челябинске

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В Челябинске сотрудники полиции задержали трех мигрантов, подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Задержаны трое подозреваемых в совершении 1 января на одной из улиц Советского района Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен. Один из [нападавших] — несовершеннолетний», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение по части второй статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Также через суд будет решен вопрос об избрании для них меры пресечения. В ночь на 1 января 2024 года во дворе одного из жилых домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбление в адрес демобилизованных с передовой и их жен. Также ударили одного из участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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