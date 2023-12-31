В Челябинске задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на ветеранов СВО. Фото, видео

01 января 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

В ближайшее время задержанным мигрантам предъявят обвинение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции задержали трех мигрантов, подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Задержаны трое подозреваемых в совершении 1 января на одной из улиц Советского района Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен. Один из [нападавших] — несовершеннолетний», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение по части второй статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Также через суд будет решен вопрос об избрании для них меры пресечения. В ночь на 1 января 2024 года во дворе одного из жилых домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбление в адрес демобилизованных с передовой и их жен. Также ударили одного из участников СВО. Один из подозреваемых в нападении на ветеранов СВО в Челябинске Фото — источник URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали трех мигрантов, подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Задержаны трое подозреваемых в совершении 1 января на одной из улиц Советского района Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен. Один из [нападавших] — несовершеннолетний», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение по части второй статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Также через суд будет решен вопрос об избрании для них меры пресечения. В ночь на 1 января 2024 года во дворе одного из жилых домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбление в адрес демобилизованных с передовой и их жен. Также ударили одного из участников СВО.