В Донбассе погибло 9 тысяч мирных жителей из-за обстрелов

02 января 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Из-за обстрелов ВСУ погибли более девяти тысяч мирных жителей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 2014 года из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе погибли более девяти тысяч мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «С 2014 года более девяти тысяч жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ, из них 233 — дети. Ранены были 13 540 мирных жителей, из которых 842 ребенка», — приводит ТАСС информацию представительства. С момента эскалации 17 февраля 2022 года погибли 4 778 гражданских лица, ВСУ открывали огонь по ДНР 28 767 раз, с их стороны выпущено более 156 тысяч боеприпасов. По данным представительства, за весь период из-за обстрелов было повреждено 2 067 транспортных средств, 3 309 объектов инфраструктуры и 13 388 жилых домов. ВСУ нанесли удары по Донецку в новогоднюю ночь, в результате чего погибло четыре человека и 13 были ранены. ВС РФ ответили ударами по украинской армии в Авдеевке. В МИД России заявили, что все причастные за эту и другие террористические атаки понесут неотвратимое наказание, передает RT.

С 2014 года из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе погибли более девяти тысяч мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «С 2014 года более девяти тысяч жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ, из них 233 — дети. Ранены были 13 540 мирных жителей, из которых 842 ребенка», — приводит ТАСС информацию представительства. С момента эскалации 17 февраля 2022 года погибли 4 778 гражданских лица, ВСУ открывали огонь по ДНР 28 767 раз, с их стороны выпущено более 156 тысяч боеприпасов. По данным представительства, за весь период из-за обстрелов было повреждено 2 067 транспортных средств, 3 309 объектов инфраструктуры и 13 388 жилых домов. ВСУ нанесли удары по Донецку в новогоднюю ночь, в результате чего погибло четыре человека и 13 были ранены. ВС РФ ответили ударами по украинской армии в Авдеевке. В МИД России заявили, что все причастные за эту и другие террористические атаки понесут неотвратимое наказание, передает RT.