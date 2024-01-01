ВС РФ ответили за удары ВСУ по Донецку и Белгороду

«РВ»: российские военные ударили по ВСУ в Авдеевке в ответ на удары по Донецку

01 января 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

По словам российского солдата, ВС РФ должны нанести больше ответных ударов по ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли массированный удар по украинской армии в Авдеевке. Это был ответ за обстрел Донецка и Белгорода. Об этом сообщил telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. «Это вам за Белгород и Донецк», — передает слова российского бойца авторы канала. На видео, которое прикладывают авторы канала, слышно, как российские военнослужащие наносят массированные удары по Авдеевке. По словам солдата, российские солдаты должны нанести больше ударов, чтобы Вооруженным силам Украины (ВСУ) было неповадно. ВСУ 1 января обстреляли Донецк, в результате чего погибло четыре человека. Еще 13 было ранено. Позже украинская армия второй раз за ночь нанесла удар по этой территории. Как передает Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР), было выпущено восемь ракет из РСЗО. Также украинские военные нанесли удар по Белгороду 30 декабря. Тогда погибли 24 мирных жителя и четверо детей. Более 100 человек были ранены. В ответ на это армия России ударила по бывшему комплексу «Харьков Палас». При этом были ликвидированы представители ВСУ и Главного управления разведки Украины (ГУР). Они участвовали в обстрелах Белгородской области.

ВС РФ нанесли массированный удар по украинской армии в Авдеевке. Это был ответ за обстрел Донецка и Белгорода. Об этом сообщил telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. «Это вам за Белгород и Донецк», — передает слова российского бойца авторы канала. На видео, которое прикладывают авторы канала, слышно, как российские военнослужащие наносят массированные удары по Авдеевке. По словам солдата, российские солдаты должны нанести больше ударов, чтобы Вооруженным силам Украины (ВСУ) было неповадно. ВСУ 1 января обстреляли Донецк, в результате чего погибло четыре человека. Еще 13 было ранено. Позже украинская армия второй раз за ночь нанесла удар по этой территории. Как передает Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР), было выпущено восемь ракет из РСЗО. Также украинские военные нанесли удар по Белгороду 30 декабря. Тогда погибли 24 мирных жителя и четверо детей. Более 100 человек были ранены. В ответ на это армия России ударила по бывшему комплексу «Харьков Палас». При этом были ликвидированы представители ВСУ и Главного управления разведки Украины (ГУР). Они участвовали в обстрелах Белгородской области.