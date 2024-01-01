Уральские солдаты в новогоднюю ночь обстреляли позиции ВСУ

Уральские артиллеристы в новогоднюю ночь совершили залп из 12 артиллерийских орудий по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказал боец подразделения с позывным «Мелкий».
«Поздравим ВСУ, а не возьмут наши подарки, так запихаем», — передает РИА Новости слова солдата. Дивизионный залп из 12 артиллерийских орудий одновременно был нанесен 1 января в 00:00 по московскому времени.
По словам бойца, это уже второго новогоднее дежурство за время спецоперации. «Новогоднее дежурство — обычное дежурство, ничем не отличается, настроение боевое», — добавил «Мелкий».
Екатеринбуржцы презентовали разработку для бойцов на СВО, которая увеличивает огневую мощь артиллерии. По словам создателей, установка очень удобная, простая и легко маскируется.
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