Зеленский заявил о своем желании внушить страх украинцам

02 января 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Зеленский признает, что Украина не добилась успеха в 2023 году Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы утратили чувство экзистенциальной угрозы, которое нужно в них снова пробудить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist. «Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — заявил Зеленский. Он также признает, что Украина не добилась в 2023 году успеха, которого от нее ждали союзники. Все происходит не так быстро, как они себе представляют, добавил он. Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте. Залужный признал, что он зашла в тупик, а это запретное слово в правительственных кругах.

Украинцы утратили чувство экзистенциальной угрозы, которое нужно в них снова пробудить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist. «Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — заявил Зеленский. Он также признает, что Украина не добилась в 2023 году успеха, которого от нее ждали союзники. Все происходит не так быстро, как они себе представляют, добавил он. Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте. Залужный признал, что он зашла в тупик, а это запретное слово в правительственных кругах.