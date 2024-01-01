01 января 2024

Зеленский заявил о своем желании внушить страх украинцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский признает, что Украина не добилась успеха в 2023 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы утратили чувство экзистенциальной угрозы, которое нужно в них снова пробудить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

«Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — заявил Зеленский. Он также признает, что Украина не добилась в 2023 году успеха, которого от нее ждали союзники. Все происходит не так быстро, как они себе представляют, добавил он.

Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте. Залужный признал, что он зашла в тупик, а это запретное слово в правительственных кругах.

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Украинцы утратили чувство экзистенциальной угрозы, которое нужно в них снова пробудить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist. «Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — заявил Зеленский. Он также признает, что Украина не добилась в 2023 году успеха, которого от нее ждали союзники. Все происходит не так быстро, как они себе представляют, добавил он. Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте. Залужный признал, что он зашла в тупик, а это запретное слово в правительственных кругах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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