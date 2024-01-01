FT: откровения Залужного о ВСУ вывели Зеленского из себя

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Характеристика ситуации на поле боя как тупиковой, запрещена в украинских правительственных кругах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте.

«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями. В ноябрьском интервью журналу The Economist, он сказал, что ситуация (на фронте — прим. URA.RU) зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — передает издание Financial Times последствия высказываний главкома ВСУ.

Конфликт между Зеленским и Залужным продолжается уже долгое время. В начале декабря 2023 года RT сообщало, что президент Украины иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинской армии. Сам Зеленский сказал, что у него с Залужным рабочие отношения.

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Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте. «До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями. В ноябрьском интервью журналу The Economist, он сказал, что ситуация (на фронте — прим. URA.RU) зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — передает издание Financial Times последствия высказываний главкома ВСУ. Конфликт между Зеленским и Залужным продолжается уже долгое время. В начале декабря 2023 года RT сообщало, что президент Украины иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинской армии. Сам Зеленский сказал, что у него с Залужным рабочие отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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