FT: откровения Залужного о ВСУ вывели Зеленского из себя

Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist. Причина кроется в признании главкомом неутешительной ситуации на фронте. «До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями. В ноябрьском интервью журналу The Economist, он сказал, что ситуация (на фронте — прим. URA.RU) зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — передает издание Financial Times последствия высказываний главкома ВСУ. Конфликт между Зеленским и Залужным продолжается уже долгое время. В начале декабря 2023 года RT сообщало, что президент Украины иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинской армии. Сам Зеленский сказал, что у него с Залужным рабочие отношения.

