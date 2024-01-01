ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

02 января 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударяют по ВСУ при помощи минометов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные при помощи минометов пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Накануне было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. После получения целеуказания расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель», — сообщили в военном ведомстве. Об обстановке также рассказал боец РФ, командир минометного расчета с позывным «Князь». По его словам, минометы сразу же начинают огонь, как только украинские силы пытаются пересечь реку. Ведется постоянный мониторинг. Украинские силы периодически пытаются пересечь Днепр с правого берега на левый. Тем не менее сами ВСУ отмечали в разговоре с западными журналистами, что такие попытки являются самоубийственными. За неделю ВС РФ нанесли около 50 групповых ударов по украинским объектам, передает RT. Командование ВСУ совершает преступление, отправляя своих бойцов форсировать Днепр, передает «Национальная служба новостей».

Российские военные при помощи минометов пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Накануне было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. После получения целеуказания расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель», — сообщили в военном ведомстве. Об обстановке также рассказал боец РФ, командир минометного расчета с позывным «Князь». По его словам, минометы сразу же начинают огонь, как только украинские силы пытаются пересечь реку. Ведется постоянный мониторинг. Украинские силы периодически пытаются пересечь Днепр с правого берега на левый. Тем не менее сами ВСУ отмечали в разговоре с западными журналистами, что такие попытки являются самоубийственными. За неделю ВС РФ нанесли около 50 групповых ударов по украинским объектам, передает RT. Командование ВСУ совершает преступление, отправляя своих бойцов форсировать Днепр, передает «Национальная служба новостей».