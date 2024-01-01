01 января 2024
31 декабря 2023

В Тюмени найдено тело пропавшей девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с молодой сценаристкой и режиссеркой Софьей Косажевской. Екатеринбург, девушка, подросток, силуэт, косажевская софья
Девушку объявили в розыск в конце декабря Фото:

В Тюмени найдено тело девушки, которая пропала 29 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершены поиски. Найдена. Погибла», — коротко указано в публикации поисковиков.

Причины гибели девушки не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.

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В Тюмени найдено тело девушки, которая пропала 29 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Завершены поиски. Найдена. Погибла», — коротко указано в публикации поисковиков. Причины гибели девушки не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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