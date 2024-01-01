01 января 2024

В Кургане опубликовали график работы резиденции Деда Мороза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Резиденция Деда Мороза. Курган, дед мороз и снегурочка, резиденция деда мороза
Дед Мороз будет принимать курганцев в своей резиденции в ЦПКиО до 12 января Фото:

В Кургане опубликовали время и дни работы резиденции Деда Мороза, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Принимать посетителей будут до 12 января. Об этом сообщает Центр управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Резиденция в ЦПКиО продолжает работу в новом году. Главный волшебник страны с внучкой принимают посетителей здесь до середины января», — указано в группе. Также представители ЦУР опубликовали график работы праздничной резиденции:

  • 2—5 января — с 18:00 до 20:00;
  • 6—7 января — с 12:00 до 20:00, игровая программа с 17:00 до 18:00;
  • 8—12 января — с 18:00 до 20:00;
  • 6—7 января — с 12:00 до 20:00, игровая программа с 17:00 до 18:00.

Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Специалисты сообщали URA.RU, что локация появилась в 2022 году, и отмечали положительные отзывы о ней.

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В Кургане опубликовали время и дни работы резиденции Деда Мороза, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Принимать посетителей будут до 12 января. Об этом сообщает Центр управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Резиденция в ЦПКиО продолжает работу в новом году. Главный волшебник страны с внучкой принимают посетителей здесь до середины января», — указано в группе. Также представители ЦУР опубликовали график работы праздничной резиденции: Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Специалисты сообщали URA.RU, что локация появилась в 2022 году, и отмечали положительные отзывы о ней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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