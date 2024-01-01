В Кургане опубликовали время и дни работы резиденции Деда Мороза, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Принимать посетителей будут до 12 января. Об этом сообщает Центр управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Резиденция в ЦПКиО продолжает работу в новом году. Главный волшебник страны с внучкой принимают посетителей здесь до середины января», — указано в группе. Также представители ЦУР опубликовали график работы праздничной резиденции:
- 2—5 января — с 18:00 до 20:00;
- 6—7 января — с 12:00 до 20:00, игровая программа с 17:00 до 18:00;
- 8—12 января — с 18:00 до 20:00;
- 6—7 января — с 12:00 до 20:00, игровая программа с 17:00 до 18:00.
Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Специалисты сообщали URA.RU, что локация появилась в 2022 году, и отмечали положительные отзывы о ней.
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