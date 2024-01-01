В Кургане опубликовали график работы резиденции Деда Мороза. Видео

02 января 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Дед Мороз будет принимать курганцев в своей резиденции в ЦПКиО до 12 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане опубликовали время и дни работы резиденции Деда Мороза, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Принимать посетителей будут до 12 января. Об этом сообщает Центр управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Резиденция в ЦПКиО продолжает работу в новом году. Главный волшебник страны с внучкой принимают посетителей здесь до середины января», — указано в группе. Также представители ЦУР опубликовали график работы праздничной резиденции: 2—5 января — с 18:00 до 20:00;

6—7 января — с 12:00 до 20:00, игровая программа с 17:00 до 18:00;

8—12 января — с 18:00 до 20:00;

6—7 января — с 12:00 до 20:00, игровая программа с 17:00 до 18:00. Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Специалисты сообщали URA.RU, что локация появилась в 2022 году, и отмечали положительные отзывы о ней.

В Кургане опубликовали время и дни работы резиденции Деда Мороза, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Принимать посетителей будут до 12 января. Об этом сообщает Центр управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Резиденция в ЦПКиО продолжает работу в новом году. Главный волшебник страны с внучкой принимают посетителей здесь до середины января», — указано в группе. Также представители ЦУР опубликовали график работы праздничной резиденции: Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке культуры и отдыха перед Новым годом начнет работать резиденция Деда Мороза. Специалисты сообщали URA.RU, что локация появилась в 2022 году, и отмечали положительные отзывы о ней.