Жителей ЯНАО пригласили в спортзалы и на этнографические экскурсии

Для жителей ЯНАО 2 января власти организуют бесплатные мероприятия. Жителей Ноябрьска пригласили посетить спортзал, а в Лабытнанги в этнопарке будут организованы экскурсии, сообщают пресс-службы администраций.
«Второй день нового года пройдет в Ноябрьске очень активно. Например, с родными можно провести бесплатную совместную тренировку в тренажерном зале. Или при наличии справки-допуска устроить заплыв — соревнование в бассейне», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале.
Мэр Лабытнанги Марина Трескова пригласила горожан посетить этнографический парк. Со 2 января там будут организованы экскурсии и мастер-классы.
Ранее URA.RU рассказало об основных новогодних мероприятиях, которые пройдут в округе. Например, в Лабытнанги 2 и 3 января можно посмотреть спектакль-сказку про дракона.
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