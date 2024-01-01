01 января 2024
31 декабря 2023

Жителей ЯНАО пригласили в спортзалы и на этнографические экскурсии

Власти Ноябрьска и Лабытнанги сообщили о бесплатных праздничных мероприятиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, груша, единоборства, бокс, спортзал, тренировка, мешок
В Ноябрьске семьи приглашают бесплатно посетить спортзалы Фото:

Для жителей ЯНАО 2 января власти организуют бесплатные мероприятия. Жителей Ноябрьска пригласили посетить спортзал, а в Лабытнанги в этнопарке будут организованы экскурсии, сообщают пресс-службы администраций.

«Второй день нового года пройдет в Ноябрьске очень активно. Например, с родными можно провести бесплатную совместную тренировку в тренажерном зале. Или при наличии справки-допуска устроить заплыв — соревнование в бассейне», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале.

Мэр Лабытнанги Марина Трескова пригласила горожан посетить этнографический парк. Со 2 января там будут организованы экскурсии и мастер-классы.

Ранее URA.RU рассказало об основных новогодних мероприятиях, которые пройдут в округе. Например, в Лабытнанги 2 и 3 января можно посмотреть спектакль-сказку про дракона.

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Для жителей ЯНАО 2 января власти организуют бесплатные мероприятия. Жителей Ноябрьска пригласили посетить спортзал, а в Лабытнанги в этнопарке будут организованы экскурсии, сообщают пресс-службы администраций. «Второй день нового года пройдет в Ноябрьске очень активно. Например, с родными можно провести бесплатную совместную тренировку в тренажерном зале. Или при наличии справки-допуска устроить заплыв — соревнование в бассейне», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале. Мэр Лабытнанги Марина Трескова пригласила горожан посетить этнографический парк. Со 2 января там будут организованы экскурсии и мастер-классы. Ранее URA.RU рассказало об основных новогодних мероприятиях, которые пройдут в округе. Например, в Лабытнанги 2 и 3 января можно посмотреть спектакль-сказку про дракона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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