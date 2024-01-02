«Военное дело»: в Киеве уничтожен бункер с заместителем Залужного

Зам Залужного мог погибнуть в бункере
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве уничтожен бункер, в котором мог находиться заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление издания «Военное дело».
«Уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель Залужного», — передает издание. Имя возможного погибшего генерала ВСУ не сообщается, ни одна из сторон пока не подтвердила или опровергла информацию.
Ранее сообщалось, что 2 января всей территории Украины произошли взрывы. Были атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. URA.RU сообщало, что известно о случившемся.
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