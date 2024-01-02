«Военное дело»: в Киеве уничтожен бункер с заместителем Залужного

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Зам Залужного мог погибнуть в бункере Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве уничтожен бункер, в котором мог находиться заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление издания «Военное дело».

«Уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель Залужного», — передает издание. Имя возможного погибшего генерала ВСУ не сообщается, ни одна из сторон пока не подтвердила или опровергла информацию.

Ранее сообщалось, что 2 января всей территории Украины произошли взрывы. Были атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. URA.RU сообщало, что известно о случившемся.

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В Киеве уничтожен бункер, в котором мог находиться заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление издания «Военное дело». «Уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель Залужного», — передает издание. Имя возможного погибшего генерала ВСУ не сообщается, ни одна из сторон пока не подтвердила или опровергла информацию. Ранее сообщалось, что 2 января всей территории Украины произошли взрывы. Были атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. URA.RU сообщало, что известно о случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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