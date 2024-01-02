Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погиб мужчина

02 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

При атаке ВСУ погиб мужчина, пять человек получили ранения Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки Украины по Белгороду погиб мужчина, который ехал в машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — написал Гладков в Telegram. Также, по информации губернатора, еще четыре человека пострадали в районе авторынка. У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной больницы. Еще двое мужчин отказались от госпитализации. Также ранение получила женщина. Осколок ракеты упал на крышу и задел ей руку. Всего, по данным Минобороны, за 2 января ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Городские власти советовали жителям не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице — спуститься в убежища.

В результате атаки Украины по Белгороду погиб мужчина, который ехал в машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — написал Гладков в Telegram. Также, по информации губернатора, еще четыре человека пострадали в районе авторынка. У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной больницы. Еще двое мужчин отказались от госпитализации. Также ранение получила женщина. Осколок ракеты упал на крышу и задел ей руку. Всего, по данным Минобороны, за 2 января ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Городские власти советовали жителям не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице — спуститься в убежища.