Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погиб мужчина

В результате атаки Украины по Белгороду погиб мужчина, который ехал в машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», —
Также, по информации губернатора, еще четыре человека пострадали в районе авторынка. У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной больницы. Еще двое мужчин отказались от госпитализации. Также ранение получила женщина. Осколок ракеты упал на крышу и задел ей руку.
Всего, по данным Минобороны, за 2 января ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Городские власти советовали жителям не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице — спуститься в убежища.
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