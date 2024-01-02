Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погиб мужчина

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При атаке ВСУ погиб мужчина, пять человек получили ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки Украины по Белгороду погиб мужчина, который ехал в машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — написал Гладков в Telegram.

Также, по информации губернатора, еще четыре человека пострадали в районе авторынка. У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной больницы. Еще двое мужчин отказались от госпитализации. Также ранение получила женщина. Осколок ракеты упал на крышу и задел ей руку.

Всего, по данным Минобороны, за 2 января ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Городские власти советовали жителям не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице — спуститься в убежища.

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В результате атаки Украины по Белгороду погиб мужчина, который ехал в машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — написал Гладков в Telegram. Также, по информации губернатора, еще четыре человека пострадали в районе авторынка. У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной больницы. Еще двое мужчин отказались от госпитализации. Также ранение получила женщина. Осколок ракеты упал на крышу и задел ей руку. Всего, по данным Минобороны, за 2 января ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Городские власти советовали жителям не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице — спуститься в убежища.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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