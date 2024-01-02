Происшествия За день ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью 02 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 + Российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских ракет в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последний день системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО России уничтожила уже 17 ракет „Ольха“ над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были пресечены попытки Украины осуществить атаки на территорию России с использованием ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», которые произошли 2 января около 14.30 по московскому времени. В Белгородской области предотвращена попытка Украины совершить очередную ракетную атаку. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. В результате обстрела пострадал один человек, его состояние оценивается как тяжелое. В Белгороде также были повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей, передает Life . За последний день системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО России уничтожила уже 17 ракет „Ольха“ над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были пресечены попытки Украины осуществить атаки на территорию России с использованием ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», которые произошли 2 января около 14.30 по московскому времени. В Белгородской области предотвращена попытка Украины совершить очередную ракетную атаку. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. В результате обстрела пострадал один человек, его состояние оценивается как тяжелое. В Белгороде также были повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям