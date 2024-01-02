За день ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью

За последний день системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ПВО России уничтожила уже 17 ракет „Ольха“ над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были пресечены попытки Украины осуществить атаки на территорию России с использованием ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», которые произошли 2 января около 14.30 по московскому времени.
В Белгородской области предотвращена попытка Украины совершить очередную ракетную атаку. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. В результате обстрела пострадал один человек, его состояние оценивается как тяжелое. В Белгороде также были повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей, передает
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