За день ПВО сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь,  stock
Российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских ракет в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За последний день системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ПВО России уничтожила уже 17 ракет „Ольха“ над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были пресечены попытки Украины осуществить атаки на территорию России с использованием ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», которые произошли 2 января около 14.30 по московскому времени.

В Белгородской области предотвращена попытка Украины совершить очередную ракетную атаку. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. В результате обстрела пострадал один человек, его состояние оценивается как тяжелое. В Белгороде также были повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей, передает Life.

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За последний день системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО России уничтожила уже 17 ракет „Ольха“ над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что были пресечены попытки Украины осуществить атаки на территорию России с использованием ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», которые произошли 2 января около 14.30 по московскому времени. В Белгородской области предотвращена попытка Украины совершить очередную ракетную атаку. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и рекомендовал жителям Белгорода идти в укрытие. В результате обстрела пострадал один человек, его состояние оценивается как тяжелое. В Белгороде также были повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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