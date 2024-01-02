США разрешили ВСУ бить дальнобойными HIMARS по России

Соединенные Штаты разрешили украинскому командованию самим выбирать дальность нанесения ударов с помощью систем HIMARS, что может привести к атакам по российской территории. Об этом рассказала посол США на Украине Бриджит Бринк.
«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — передает слова Бринк издание Сtrana. Она добавила, что американские власти планируют передать ВСУ HIMARS в самое ближайшее время.
До сих пор не поступала информация о передаче Украине снарядов для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния свыше 160 километров. Для ударов дальше этой дистанции Украина может использовать лишь ракеты ATACMS, заключили в материале издания.
Ранее в госдепе США заявили, что они не поощряют и не поддерживают атаки Украины на Белгородскую область. ВСУ обстреляли центр Белгорода в канун Нового года. Обстрел был признан одним из самых сильных за время проведения СВО на Украине.
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