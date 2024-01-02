США разрешили ВСУ бить дальнобойными HIMARS по России

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ВСУ смогут наносить удары с помощью HIMARS по территории РФ, заявила Бриджит Бринк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты разрешили украинскому командованию самим выбирать дальность нанесения ударов с помощью систем HIMARS, что может привести к атакам по российской территории. Об этом рассказала посол США на Украине Бриджит Бринк.

«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — передает слова Бринк издание Сtrana. Она добавила, что американские власти планируют передать ВСУ HIMARS в самое ближайшее время.

До сих пор не поступала информация о передаче Украине снарядов для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния свыше 160 километров. Для ударов дальше этой дистанции Украина может использовать лишь ракеты ATACMS, заключили в материале издания.

Ранее в госдепе США заявили, что они не поощряют и не поддерживают атаки Украины на Белгородскую область. ВСУ обстреляли центр Белгорода в канун Нового года. Обстрел был признан одним из самых сильных за время проведения СВО на Украине.

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Соединенные Штаты разрешили украинскому командованию самим выбирать дальность нанесения ударов с помощью систем HIMARS, что может привести к атакам по российской территории. Об этом рассказала посол США на Украине Бриджит Бринк. «Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — передает слова Бринк издание Сtrana. Она добавила, что американские власти планируют передать ВСУ HIMARS в самое ближайшее время. До сих пор не поступала информация о передаче Украине снарядов для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния свыше 160 километров. Для ударов дальше этой дистанции Украина может использовать лишь ракеты ATACMS, заключили в материале издания. Ранее в госдепе США заявили, что они не поощряют и не поддерживают атаки Украины на Белгородскую область. ВСУ обстреляли центр Белгорода в канун Нового года. Обстрел был признан одним из самых сильных за время проведения СВО на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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