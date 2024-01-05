Что известно о задержанном отце малышки, выброшенной с пятого этажа в Екатеринбурге. Фото

Отцу малышки, выброшенной с 5 этажа в Екатеринбурге, вменяют грабеж

05 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Задержанному Илье И. 30 лет, он приехал из Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Житель Екатеринбурга Илья И., которого отправили в СИЗО по обвинению в жестоком убийстве годовалой дочери, приехал в столицу Урала из Кургана, при этом прописан он в Среднеуральске. На суде по избранию меры пресечения стало известно, что мужчине вменяют еще одну статью — грабеж. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о фигуранте резонансного уголовного дела. Илья И. родился в январе 1993 года в Кургане, при этом зарегистрирован в Среднеуральске — там у него есть комната.

Фактически же мужчина проживал в Екатеринбурге по адресу Посадская, 37. Там он занимал комнату в квартире человека, с которым познакомился всего месяц назад. «Я пустил их к себе пожить, так как был одинок — недавно развелся с женой», — рассказывал корреспонденту URA.RU хозяин злосчастной квартиры.

Илья И. был официально женат, в его семье уже умирал ребенок — примерно в этом же возрасте (1,9 лет). По словам все того же соседа, также у супруги Ильи был выкидыш после того, как муж ударил ее в живот.

Мужчина работал экспедитором в одной из компаний.

Ранее у него уже были проблемы с законом — Илья И. был неоднократно судим за мошенничество, кражи и грабеж. Кроме того, в ноябре некий 30-летний Ильи И. в Екатеринбурге попытался украсть «Айфон» у школьницы, писали местные СМИ. «18 октября ученица 11-го класса зашла в магазин вместе с мамой. Она ожидала ее у входа, не обратив внимание на парня с бутылкой пива, который за ней следил. Когда людей вокруг не оказалось, грабитель выхватил телефон из рук жертвы и попытался убежать», — писали в новостях. Девушка проявила храбрость, вцепилась в злоумышленника, и вскоре его повязали охранники. В той же заметке сообщалось, что нападавший освободился из мест лишения свободы в марте 2023 года.

Илью И. задержали 3 января в 17:05 в квартире на Посадской, 37. Соседи рассказали URA.RU, что их привлекали как понятых по делу о краже телефонов и телевизора. На суде по избранию меры пресечения выяснилось, что мужчине действительно вменяют еще одну статью — в, г, ч. 2 ст. 161 «Грабеж с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

На своей странице «ВКонтакте» молодой человек постил цитаты из песен Гуфа и картинки про наркотики.

Свою вину в гибели дочери задержанный не признает. «Сам в шоке», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста, как ребенок оказался в сугробе. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU. Журналисты заметили на суде, что у мужчины расцарапаны руки и лицо Фото: URA.RU Скрин со страницы Ильи И., vk.com

Житель Екатеринбурга Илья И., которого отправили в СИЗО по обвинению в жестоком убийстве годовалой дочери, приехал в столицу Урала из Кургана, при этом прописан он в Среднеуральске. На суде по избранию меры пресечения стало известно, что мужчине вменяют еще одну статью — грабеж. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о фигуранте резонансного уголовного дела. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.