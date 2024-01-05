05 января 2024
04 января 2024

Глава Минприроды исполнил мечту 10-летнего ребенка из Тюмени. Видео

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, козлов александр, портрет
Министр природных ресурсов РФ показал юному тюменцу парк аттракционов «Союзмультпарк» Фото:

Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнил желание 10-летнего Савелия из Тюмени, который мечтал побывать в парке аттракционов «Союзмультпарк». Об этом сообщает telegram-канал правительства Российской Федерации.

«Глава Минприроды Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Савелия из Тюмени. Побывать в «Союзмультпарке», — указано в telegram-канале правительства России.

Во время экскурсии глава Минприроды сопровождал ребенка. Он показал ему интерактивные площадки и самые популярные аттракционы «Союзмультпарка».

Ранее агентство писало о том, что министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнит желание 10-летнего тюменца в рамках акции «Елка желаний». В декабре 2023 года глава Минприроды пообещал показать юному тюменцу «Союзмультпарк».

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Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнил желание 10-летнего Савелия из Тюмени, который мечтал побывать в парке аттракционов «Союзмультпарк». Об этом сообщает telegram-канал правительства Российской Федерации. «Глава Минприроды Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Савелия из Тюмени. Побывать в «Союзмультпарке», — указано в telegram-канале правительства России. Во время экскурсии глава Минприроды сопровождал ребенка. Он показал ему интерактивные площадки и самые популярные аттракционы «Союзмультпарка». Ранее агентство писало о том, что министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнит желание 10-летнего тюменца в рамках акции «Елка желаний». В декабре 2023 года глава Минприроды пообещал показать юному тюменцу «Союзмультпарк».
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