24 декабря 2023

Глава Минприроды исполнит желание 10-летнего тюменца

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, козлов александр, портрет
Министр природных ресурсов РФ подарит тюменцу поход в Союзмультпарк Фото:

Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнит желание 10-летнего тюменца в рамках акции «Елка желаний». Мечта мальчика — посетить парк аттракционов Союзмультпарк. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ.

«Министры и вице-премьеры подарят новогодние подарки детям в рамках акции „Елка желаний“. <…> Министр природных ресурсов Александр Козлов исполнит желание 10-летнего Савелия из Тюмени побывать в Союзмультпарке», — сообщили в правительстве.

Ранее URA.RU писало, что в акции также принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. С праздничной елки глава города снял три шара с новогодними пожеланиями детей. Он подарит им приставку, самокат и поход в аквапарк.

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Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнит желание 10-летнего тюменца в рамках акции «Елка желаний». Мечта мальчика — посетить парк аттракционов Союзмультпарк. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ. «Министры и вице-премьеры подарят новогодние подарки детям в рамках акции „Елка желаний“. <…> Министр природных ресурсов Александр Козлов исполнит желание 10-летнего Савелия из Тюмени побывать в Союзмультпарке», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU писало, что в акции также принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. С праздничной елки глава города снял три шара с новогодними пожеланиями детей. Он подарит им приставку, самокат и поход в аквапарк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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