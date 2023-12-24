Глава Минприроды исполнит желание 10-летнего тюменца

Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнит желание 10-летнего тюменца в рамках акции «Елка желаний». Мечта мальчика — посетить парк аттракционов Союзмультпарк. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ.
«Министры и вице-премьеры подарят новогодние подарки детям в рамках акции „Елка желаний“. <…> Министр природных ресурсов Александр Козлов исполнит желание 10-летнего Савелия из Тюмени побывать в Союзмультпарке», — сообщили в правительстве.
Ранее URA.RU писало, что в акции также принял участие мэр Тюмени Руслан Кухарук. С праздничной елки глава города снял три шара с новогодними пожеланиями детей. Он подарит им приставку, самокат и поход в аквапарк.
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