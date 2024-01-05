В Кургане отменили бесплатные катания для детей из-за «нелегалов» на площади

В Кургане отменили бесплатные детские катания из-за нелегальных животных

05 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Курганцы отменили бесплатные катания из-за беспредела нелегалов Фото: Алексей Андронов © URA.RU На площади имени Ленина в Кургане федерация конного спорта отменила бесплатные катания для детей и школьников из-за скопления нелегальных животных. Полиция не реагирует на заявления и не устраняет административные нарушения, поделились своим мнением с URA.RU представители региональной федерации. «Для детей в новогодние праздники вместе с администрацией города устроили бесплатный прокат на пони и лошадях <…> Мы вынуждены прекратить работу. Площадь имени Ленина незаконно наполняется большим количеством животных, начинается хаос, нарушается техника безопасности, эпидемиологическая обстановка», — описывают события в федерации. Представители жаловались на нарушителей в полицию, однако там якобы не реагируют на их обращения. По данным заявителей, оказывающие услуги с животными граждане нарушают соответствующее постановление администрации. Они не имеют необходимых документов, что должно наказываться в административном порядке. «На площади в праздники работало 15-20 животных, хотя разрешений выдавалось в три раза меньше. Такое количество животных на территории ледового городка может обернуться несчастным случаем, особенно когда их хозяева начинают бороться за клиентов», — говорят собеседники редакции. Федерация устраивала бесплатные катания для детей, чьи отцы находятся в зоне боевых действий. Также школьники могли прокатиться на лошадях и пони по Пушкинской карте. Такие катания проходили в стороне от людских потоков. Однако дети подходили к нелегалам на территории городка и получали отказ в бесплатной услуге. С них требовали деньги, обманывая, что никто бесплатно на площади не катает. Редакция обратилась в УМВД региона. В пресс-службе ответили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по Курганской области. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Все обращения приняты, по ним проводятся проверочные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы возмутились состоянием оленя, на котором катались дети на городской площади. Также появились жалобы на большое количество нелегалов с животными, катающими детей в местах массовых гуляний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На площади имени Ленина в Кургане федерация конного спорта отменила бесплатные катания для детей и школьников из-за скопления нелегальных животных. Полиция не реагирует на заявления и не устраняет административные нарушения, поделились своим мнением с URA.RU представители региональной федерации. «Для детей в новогодние праздники вместе с администрацией города устроили бесплатный прокат на пони и лошадях <…> Мы вынуждены прекратить работу. Площадь имени Ленина незаконно наполняется большим количеством животных, начинается хаос, нарушается техника безопасности, эпидемиологическая обстановка», — описывают события в федерации. Представители жаловались на нарушителей в полицию, однако там якобы не реагируют на их обращения. По данным заявителей, оказывающие услуги с животными граждане нарушают соответствующее постановление администрации. Они не имеют необходимых документов, что должно наказываться в административном порядке. «На площади в праздники работало 15-20 животных, хотя разрешений выдавалось в три раза меньше. Такое количество животных на территории ледового городка может обернуться несчастным случаем, особенно когда их хозяева начинают бороться за клиентов», — говорят собеседники редакции. Федерация устраивала бесплатные катания для детей, чьи отцы находятся в зоне боевых действий. Также школьники могли прокатиться на лошадях и пони по Пушкинской карте. Такие катания проходили в стороне от людских потоков. Однако дети подходили к нелегалам на территории городка и получали отказ в бесплатной услуге. С них требовали деньги, обманывая, что никто бесплатно на площади не катает. Редакция обратилась в УМВД региона. В пресс-службе ответили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по Курганской области. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Все обращения приняты, по ним проводятся проверочные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы возмутились состоянием оленя, на котором катались дети на городской площади. Также появились жалобы на большое количество нелегалов с животными, катающими детей в местах массовых гуляний.