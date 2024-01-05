05 января 2024

Shot: в Подмосковье спасли мужчину, который подавился рыбной костью

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину удалось спасти хирургам Фото:

В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В новогоднюю ночь 44-летний мужчина […] съел рыбу. Одна из костей застряла у него в горле. Из-за этого мужчина начал чувствовать боль при глотании, но сначала не придавал этому значения», — передает Shot подробности случившегося.

Сообщается, что лишь на четвертый день мужчина пошел к медикам. В итоге его отправили к хирургам, которые при помощи видеоэндоскопа и других приспособлений вытащили кость. Мужчине повезло, что кость не попала глубже в дыхательные пути, передает Shot. Сейчас пациент госпитализирован в Долгопрудненскую больницу.

Ранее в Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе. Ребенок кушал суп с хлебом, начал давиться, в итоге выплюнул ноготь. Родители отправили жалобу в Роспотребнадзор.

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В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В новогоднюю ночь 44-летний мужчина […] съел рыбу. Одна из костей застряла у него в горле. Из-за этого мужчина начал чувствовать боль при глотании, но сначала не придавал этому значения», — передает Shot подробности случившегося. Сообщается, что лишь на четвертый день мужчина пошел к медикам. В итоге его отправили к хирургам, которые при помощи видеоэндоскопа и других приспособлений вытащили кость. Мужчине повезло, что кость не попала глубже в дыхательные пути, передает Shot. Сейчас пациент госпитализирован в Долгопрудненскую больницу. Ранее в Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе. Ребенок кушал суп с хлебом, начал давиться, в итоге выплюнул ноготь. Родители отправили жалобу в Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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