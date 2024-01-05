Shot: в Подмосковье спасли мужчину, который подавился рыбной костью

В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В новогоднюю ночь 44-летний мужчина […] съел рыбу. Одна из костей застряла у него в горле. Из-за этого мужчина начал чувствовать боль при глотании, но сначала не придавал этому значения», — передает Shot подробности случившегося.
Сообщается, что лишь на четвертый день мужчина пошел к медикам. В итоге его отправили к хирургам, которые при помощи видеоэндоскопа и других приспособлений вытащили кость. Мужчине повезло, что кость не попала глубже в дыхательные пути, передает Shot. Сейчас пациент госпитализирован в Долгопрудненскую больницу.
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