Глава СК Бастрыкин взял на контроль инцидент со стрельбой в Тюмени

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после стрельбы в одном из дворов Тюмени, которая произошла утром 5 января. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства Следком.
«А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в Тюмени. В социальных медиа сообщается, что в Тюмени между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого ранение получил один из его участников. Мужчине оказывается медицинская помощь», — указано в сообщении, опубликованном Следственным комитетом РФ.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Участники потасовки разыскиваются. Бастрыкин поручил главе регионального управления СК по Тюменской области Кублякову А.А. подготовить доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.
Ранее агентство писало о том, что утром 5 января в одном из дворов по ул. Муравленко в Тюмени произошла потасовка со стрельбой. Одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.
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