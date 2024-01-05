05 января 2024
04 января 2024

Глава СК Бастрыкин взял на контроль инцидент со стрельбой в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со стрельбой во дворе тюменской многоэтажки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после стрельбы в одном из дворов Тюмени, которая произошла утром 5 января. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства Следком.

«А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в Тюмени. В социальных медиа сообщается, что в Тюмени между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого ранение получил один из его участников. Мужчине оказывается медицинская помощь», — указано в сообщении, опубликованном Следственным комитетом РФ.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Участники потасовки разыскиваются. Бастрыкин поручил главе регионального управления СК по Тюменской области Кублякову А.А. подготовить доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.

Ранее агентство писало о том, что утром 5 января в одном из дворов по ул. Муравленко в Тюмени произошла потасовка со стрельбой. Одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после стрельбы в одном из дворов Тюмени, которая произошла утром 5 января. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства Следком. «А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в Тюмени. В социальных медиа сообщается, что в Тюмени между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого ранение получил один из его участников. Мужчине оказывается медицинская помощь», — указано в сообщении, опубликованном Следственным комитетом РФ. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Участники потасовки разыскиваются. Бастрыкин поручил главе регионального управления СК по Тюменской области Кублякову А.А. подготовить доклад о ходе расследования указанного уголовного дела. Ранее агентство писало о том, что утром 5 января в одном из дворов по ул. Муравленко в Тюмени произошла потасовка со стрельбой. Одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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